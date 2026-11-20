CS Minaur Baia Mare a revenit pe locul secund în Liga Naţională de handbal masculin, după ce a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 36-34 (17-20), joi seara, în Sala ''Lascăr Pană'', într-un meci din etapa a 8-a.

Minaur, 36-34 cu Steaua după 17-20 la pauză

Steaua a făcut o primă repriză excelentă şi conducea la pauză cu 20-17.

Minaur a dominat ultimele 20 de minute şi a obţinut a şasea victorie din acest sezon.

David Pavlov a marcat 7 goluri pentru gazde, Mamadou Diocou 6, Edin Klis a înscris 5 goluri.

Ovidiu Buzu a fost cel mai bun marcator al Stelei, cu 12 goluri. Bosko Stanisavljevic a reuşit 6 goluri pentru oaspeţi.

Reacția lui Ionuț Georgescu, antrenorul Stelei

”Din păcate, nu am mai ținut ritmul în a doua repriză. Nu vreau să comentez arbitrajul, aștept să mai văd o dată meciul, să vedem cum a fost, pentru că nu se poate așa ceva, din punctul meu de vedere. Vorbesc la cald și nu-i OK.

Jucătorii mei s-au bătut, cum ne batem de obicei, de fiecare dată. Am venit aici să câștigăm, deși știm că Minaur este o echipă bună, e un teren greu.

Am pus probleme în prima repriză, am pus probleme tot meciul, dar se pare că au fost împinși de la spate”, a declarat la final Ionuț Georgescu, antrenorul Stelei, citat de pagina oficială CS Minaur Baia Mare.

Clasamentul din Liga Zimbrilor

1. CS Dinamo Bucureşti 14 puncte (8 jocuri)

2. CS Minaur Baia Mare 13 (8)

3. SCM Politehnica Timişoara 12 (8)

4. CSM Bucureşti 10 (7)

5. CSM Vaslui 8 (7)

6. ACS HC Buzău 8 (7)

7. AHC Potaissa Turda 8 (8)

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Info: Agerpres

Foto: CS Minaur Baia Mare