Gigi Becali știe ce răspuns va primi de la Mirel Rădoi + ce spune despre varianta Adi Mutu la FCSB

Gigi Becali i-a oferit un ultimatum lui Marius Baciu. Antrenorul este obligat să câștige partida cu Universitatea Craiova de sâmbătă pentru a-și salva postul. În caz contrar, FCSB ar urma să instaleze un alt antrenor în pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Gigi Becali: "Rădoi o să spună că nu vrea cât e Baciu antrenor"

Un antrenor pe care l-a contactat Gigi Becali în ultimele zile a fost Mirel Rădoi, liber de contract după ce a fost demis de la Gaziantep. Tehnicianul nu a răspuns însă apelurilor, iar patronul de la FCSB spune că știe motivul.

"Uite, de exemplu, eu pe Mirel îl sun, dar nu îmi răspunde. El o să spună: 'Nașule, nu ți-am răspuns pentru că eu nu vreau cât e Baciu antrenor'. Mirel așa face. Dar eu nu l-am sunat ca să-l pun antrenor. L-am sunat ca naș să văd ce mai face", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Mirel Rădoi a antrenat la FCSB în primăvară, când a stat pe bancă la 5 partide din play-out. Antrenorul a dat ulterior curs unei oferte de la Gaziantep.