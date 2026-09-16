Gigi Becali știe ce răspuns va primi de la Mirel Rădoi + ce spune despre varianta Adi Mutu la FCSB

Gigi Becali știe ce răspuns va primi de la Mirel Rădoi + ce spune despre varianta Adi Mutu la FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB și-ar putea schimba antrenorul după următoarea etapă, când va înfrunta campioana Universitatea Craiova, în deplasare.

TAGS:
Adrian MutuMirel RadoiFCSBGigi Becali
Din articol

Gigi Becali i-a oferit un ultimatum lui Marius Baciu. Antrenorul este obligat să câștige partida cu Universitatea Craiova de sâmbătă pentru a-și salva postul. În caz contrar, FCSB ar urma să instaleze un alt antrenor în pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Gigi Becali: "Rădoi o să spună că nu vrea cât e Baciu antrenor"

Un antrenor pe care l-a contactat Gigi Becali în ultimele zile a fost Mirel Rădoi, liber de contract după ce a fost demis de la Gaziantep. Tehnicianul nu a răspuns însă apelurilor, iar patronul de la FCSB spune că știe motivul.

"Uite, de exemplu, eu pe Mirel îl sun, dar nu îmi răspunde. El o să spună: 'Nașule, nu ți-am răspuns pentru că eu nu vreau cât e Baciu antrenor'. Mirel așa face. Dar eu nu l-am sunat ca să-l pun antrenor. L-am sunat ca naș să văd ce mai face", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Mirel Rădoi a antrenat la FCSB în primăvară, când a stat pe bancă la 5 partide din play-out. Antrenorul a dat ulterior curs unei oferte de la Gaziantep.

Mutu, variantă pentru FCSB?

În ultima perioadă, s-a vehiculat intens și varianta Adrian Mutu la FCSB. Întrebat dacă "Briliantul" ar fi o variantă, Gigi Becali a spus: "N-are rost. După aia se speculează. N-are rost să vorbim asta acum. Dacă e să vorbim, vorbim noi, dar nu la televizor. Și nu e frumos nici față de Baciu. Dar îmi place analiza lui Adrian. Nimeni n-a spus asta cu 9 jumate".

Gigi Becali s-a referit la analiza lui Adrian Mutu referitoare la poziția în care ar putea juca Denis Drăguș la FCSB.

"După părerea mea, Drăguș poate juca 3 posturi foarte bine. În afară de număr 9 sau atacant lateral stânga într-un 4-3-3, el poate juca într-un 4-2-3-1 în spatele atacantului și devine un 9 jumate. El poate să coboare între linii pentru că are tehnica necesară", a spus Mutu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
ULTIMELE STIRI
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Alte subiecte de interes
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!