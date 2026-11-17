Deși așteptările erau ridicate, Gică Hagi a avut parte de un start cu patru înfrângeri în Liga B din UEFA Nations League. În ciuda victoriei obținute în fața Poloniei, România are șanse mici să rateze barajul pentru retrogradare/menținere în urna a 3-a valorică din Liga Națiunilor.

Marcel Răducanu nu are milă de Ianis Hagi

Cu trei puncte acumulate în primele 5 runde, „tricolorii” ocupă ultima poziție în grupa 4 din Liga B a Ligii Națiunilor. În ultima etapă, elevii lui Gică Hagi vor da peste Bosnia.

Revenind la partida cu Polonia, Marcel Răducanu a comentat evoluția „tricolorilor”. Fostul internațional a mărturisit că avea mai multe așteptări de la Ianis Hagi, despre care a spus că „se tot întorcea către Gică Hagi”, pentru ca selecționerul să îi dea indicații.

Marcel Răducanu e de părere că lipsa minutelor de la Alanyaspor și-au spus cuvântul în evoluția „Prințului” din meciul cu Polonia, pentru un fotbalist fiind foarte greu să joace fără a avea meciuri în picioare.

„Sigur, de la Ianis am aşteptat şi noi mai mult... fiind căpitan şi numărul 10... da, el a ieşit în evidenţă mai mult pe la loviturile libere... tot se uita înapoi la taică-su, probabil că se întreba cum să o dea... Nu ştiu, habar n-am, că la cornere, mai ales astea, la lovituri libere şi la singurul şut pe poartă care a trecut peste bară.

În rest, impulsuri n-am văzut de la el, adică să facă jocul, că de-aia îl aştepţi, nu? Jucător cu experienţă, construieşte atacul. Jucător de experienţă, el trebuia să facă jocul, să treacă multe mingi pe la el, nu? Dar... nici Cicâldău n-a prins o repriză bună. Repriza a doua a fost mult mai bine. Da... dimpotrivă, e cam cu... cu Denis Man pe la mijlocul terenului la un moment dat, Ianis.

(n.r. Se simte la Ianis faptul că nu joacă la echipa de club?) Uf, Doamne, păi da, bineînţeles! Nu o spun numai eu, toţi spun acelaşi lucru, dar acum, rămâne la aprecierea antrenorului. Sigur că se vede, bineînţeles că se vede. Mai ales la nivelul ăsta internaţional, dacă n-ai jocuri în picioare, sigur că nu poţi să ţii. Ăştia care au tot timpul... dacă au meciuri... ăştia chiar care sunt ai noştri, care intră şi joacă, au meciuri la cluburile lor... se mişcă mult mai bine”, a declarat Marcel Răducanu, potrivit Prima Sport.