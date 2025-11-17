Deși „tricolorii” au condus prin reușita lui Daniel Bîrligea din minutul 17, echipa lui Mircea Lucescu a căzut complet după pauză. Dzeko a egalat în minutul 49, Bajraktarevic a adus golul de 2-1 cu o execuție superbă în vinclu, iar Tabakovic a închis tabela în prelungiri. Eliminarea lui Denis Drăguș, la două minute după ce a fost introdus, a rupt echilibrul finalului.

Eșecul asigură României doar locul 3 și un baraj extrem de complicat, unde pot apărea adversari precum Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

A spus-o în direct: „Mircea Lucescu este sub Mirel Rădoi și sub Cosmin Contra”

După meci, Daniel Stanciu, oficial la FC Argeș, a lansat un atac direct la adresa selecționerului Mircea Lucescu, afirmând că actualul tehnician al naționalei a obținut rezultate inferioare celor atinse de Mirel Rădoi și Cosmin Contra.

„Noi am pierdut unitatea grupului. Acolo era forța noastră. Cu tot respectul pentru Mircea Lucescu, este sub Rădoi și sub Contra. Vorbesc strict de echipa națională. Cu Rădoi am mers la un baraj și echipa juca. Și cu Contra am avut momente în care se vedea identitate. La domnul Lucescu, nici la România, nici la Turcia, rezultatele nu au fost bune”, a spus Stanciu în direct la iAMsport.

În ultima etapă, România întâlnește San Marino, însă partida are miză doar statistică. Miercuri, tricolorii își vor afla și adversarul din semifinala barajului pentru Cupa Mondială, o misiune care se anunță infernală pentru lotul lui Mircea Lucescu.

