Echipa Dinamo Bucureşti a câştigat, joi, şi a doua partidă din cinci programate în finala mică a Superligii Naţionale, scor 11-9, cu formaţia Rapid Bucureşti.

În prima dispută a finalei mici, Dinamo s-a impus cu 17-12, tot în faţa propriilor fani, şi are 2-0 la general.

Seria se mută în bazinul rapidiştilor, meciurile 3-4 fiind programate în 19 şi 21 mai, iar un eventual decisiv, în 28 mai, cu Dinamo din nou gazdă.

Pentru titlul naţional luptă, tot în cinci partide, campioana en-titre CSM Oradea şi vicecampioana Steaua Bucureşti. Programul meciurilor: 15 şi 17 mai (la Oradea), 22 şi 24 mai (Bucureşti), 29 mai (Oradea).

Prima echipă care obţine trei victorii câştigă titlul naţional al sezonului 2025-2026.

La feminin, titlul a fost decernat în 10 mai echipei CSM Unirea Alba Iulia, urmată pe podium de Steaua Bucureşti şi Rapid Bucureşti.

