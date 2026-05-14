Florentino Perez a rupt tăcerea la o lună după Bayern - Real: ”Nu ne-au vrut în semifinale! Asta s-a întâmplat”

Florentino Perez a rupt tăcerea la o lună după Bayern - Real: ”Nu ne-au vrut în semifinale! Asta s-a întâmplat” Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Bayern a eliminat-o pe Real Madrid din UEFA Champions League.

TAGS:
Florentino PerezReal MadridChampions League
Din articol

Bavarezii au câștigat în fața galacticilor în sferturile de finală de la ”masa bogaților” atât în turul de pe ”Santiago Bernabeu” (2-1), cât și în returul de pe ”Allianz Arena” (4-3).

În retur, Real Madrid a condus până în minutul 89 cu 3-2, iar meciul se ducea în prelungiri, doar că eliminarea lui Eduardo Camavinga a destabilizat defensiva lui Alvaro Arbeloa, iar FC Bayern a punctat de două ori în 89' și 90+4'.

Florentino Perez a rupt tăcerea la o lună după Bayern - Real: ”Nu ne-au vrut în semifinale! Asta s-a întâmplat”

La o lună de la retur, Florentino Perez a ținut să puncteze faptul că arbitrii nu i-au vrut pe galactici în semifinale și că eliminarea lui Camavinga nu ar fi trebuit să se întâmple.

”Arbitrul nu ne-a vrut printre semifinalistele UEFA Champions League. Nu a realizat că Eduardo Camavinga avea galben. Nu a făcut-o malițios, dar a făcut o greșeală”, a spus Florentino Perez.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ARTICOLE PE SUBIECT
Carlo Ancelotti a semnat înainte de CM 2026!
Carlo Ancelotti a semnat înainte de CM 2026!
ULTIMELE STIRI
Antrenorul „blocat“ de Mihai Stoica, la FCSB, i-a dat decisiva: „Asta am înțeles eu...“
Antrenorul „blocat“ de Mihai Stoica, la FCSB, i-a dat decisiva: „Asta am înțeles eu...“
U BT Cluj, victorie clară în semifinala Ligii Naţionale
U BT Cluj, victorie clară în semifinala Ligii Naţionale
Dinamo a învins-o pe Rapid pentru medalia de bronz!
Dinamo a învins-o pe Rapid pentru medalia de bronz!
Fermecătoarea Imma Cuesta, declarație de dragoste în direct: „M-aș căsători cu Florentino Perez”
Fermecătoarea Imma Cuesta, declarație de dragoste în direct: „M-aș căsători cu Florentino Perez”
Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei
Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Jucătorul finalei, premiat de Burleanu, la Sibiu: a fost aplaudat în picioare de un întreg stadion

Jucătorul finalei, premiat de Burleanu, la Sibiu: a fost aplaudat în picioare de un întreg stadion

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”



Recomandarile redactiei
Antrenorul „blocat“ de Mihai Stoica, la FCSB, i-a dat decisiva: „Asta am înțeles eu...“
Antrenorul „blocat“ de Mihai Stoica, la FCSB, i-a dat decisiva: „Asta am înțeles eu...“
Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei
Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei
U BT Cluj, victorie clară în semifinala Ligii Naţionale
U BT Cluj, victorie clară în semifinala Ligii Naţionale
Dinamo a învins-o pe Rapid pentru medalia de bronz!
Dinamo a învins-o pe Rapid pentru medalia de bronz!
O prezentatoare TV și-a cucerit fanii după ce s-a fotografiat la Italian Open: ”Bărbații merg la război pentru femei ca tine”
O prezentatoare TV și-a cucerit fanii după ce s-a fotografiat la Italian Open: ”Bărbații merg la război pentru femei ca tine”
Alte subiecte de interes
Real Madrid a mai doborât un record mondial! E primul club care atinge această bornă
Real Madrid a mai doborât un record mondial! E primul club care atinge această bornă
”Vine Mbappe?” Florentino Perez, întrebat despre transferul francezului imediat după finala Champions League
”Vine Mbappe?” Florentino Perez, întrebat despre transferul francezului imediat după finala Champions League
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!