Bavarezii au câștigat în fața galacticilor în sferturile de finală de la ”masa bogaților” atât în turul de pe ”Santiago Bernabeu” (2-1), cât și în returul de pe ”Allianz Arena” (4-3).

În retur, Real Madrid a condus până în minutul 89 cu 3-2, iar meciul se ducea în prelungiri, doar că eliminarea lui Eduardo Camavinga a destabilizat defensiva lui Alvaro Arbeloa, iar FC Bayern a punctat de două ori în 89' și 90+4'.

Florentino Perez a rupt tăcerea la o lună după Bayern - Real: ”Nu ne-au vrut în semifinale! Asta s-a întâmplat”

La o lună de la retur, Florentino Perez a ținut să puncteze faptul că arbitrii nu i-au vrut pe galactici în semifinale și că eliminarea lui Camavinga nu ar fi trebuit să se întâmple.

”Arbitrul nu ne-a vrut printre semifinalistele UEFA Champions League. Nu a realizat că Eduardo Camavinga avea galben. Nu a făcut-o malițios, dar a făcut o greșeală”, a spus Florentino Perez.