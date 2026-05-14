Campioana U BT Cluj a învins joi, în deplasare, formaţia SCMU Craiova, scor 85-75 (46-45), în primul meci din cinci programate în semifinalele Ligii Naţionale. Meciul 2 va avea loc sâmbătă, tot la Craiova.

Principalii marcatori ai partidei

Principalii marcatori ai partidei au fost Sessoms 26 puncte, Leggett 10, Vida 10, pentru gazde, respectiv Creek 20, Russell 17, Miletic 14 şi 12 recuperări, pentru U BT Cluj.

Meciurile 3-4 ar urma să se dispute în BT Arena, în 19 şi 22 mai.

Echilibru între CSM Oradea și Dinamo

În cealaltă semifinală, scorul general este 1-1, după primele confruntări de pe terenul vicecampioanei. CSM Oradea a câştigat prima partidă, cu 93-89, iar apoi Dinamo s-a impus la limită, 81-80.

Seria se mută la Bucureşti, în 17 şi 19 mai, iar un eventual meci decisiv va avea loc în 22 mai.

