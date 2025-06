Portalul Moldfootball.com a consultat FIFA Regulations Governing the Application of the Statutes (Regulamentul FIFA):

Secțiunea IV, articolul 10.1 prevede:

"A player may, only once, request to change the association for which they are eligible to play…"

(Un jucător poate solicita doar o singură dată schimbarea asociației pentru care are drept de joc.)

O explicație suplimentară este cuprinsă în documentul oficial FIFA - Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams ("Comentariu la normele care reglementează dreptul de a evolua pentru echipele naționale"), publicat în luna ianuarie 2021 împreună cu FIFA Circular No. 1747, în Secțiunea Article 9 – Schimbarea Asociației:

"This change is definitive and irrevocable once the player has played (in full or in part) for the new association’s representative team at any level."

(Această schimbare este definitivă și ireversibilă odată ce fotbalistul a jucat - integral sau parțial - pentru noua selecționată la orice nivel.)

Astfel, nici Vladislav Blanuță, nici Cristian Ignat, și nici un alt fotbalist care a schimbat oficial asociația fotbalistică și a jucat măcar un meci pentru noua echipă națională (la orice nivel), nu poate fi legitimat pentru echipa națională a țării baștină.

Singura excepție este prevăzută pentru cazurile în care, după aprobarea FIFA a schimbării asociației, fotbalistul nu a jucat niciun meci pentru noua echipă națională. În acest caz, se poate depune o cerere de revenire la FIFA”.

Vladislav Blănuță, fault criminal în România - Spania 1-2 la EURO U21. Cu un om în plus, ibericii au marcat două goluri în trei minute



România U21 a pierdut în fața Spaniei cu 1-2 la EURO, după ce a avut 1-0 încă din minutul 4, prin golul de generic reușit de Louis Munteanu.

În minutul 84 al meciului, Vladislav Blănuță, intrat pe parcursul întâlnirii, l-a călcat pe tibie cu talpa pe Cristhian Mosquera, iar centralul Sander van der Eijk i-a arătat direct cartonașul roșu și românul a fost eliminat din meci.

Un minut mai târziu, ibericii au restabilit egalitatea prin Mikel Jauregizar, iar în minutul 88, cu două minute înainte de încheierea timpului regulamentar, Spania a întors soarta meciului prin Roberto Fernandez, 2-1 final pentru iberici!