Cristian Ignat, împrumutat de Rapid la Petrolul

Cristian Ignat (22 de ani) a fost împrumutat de Rapid la rivala Petrolul Ploiești, până la finalul sezonului. Fundașul nu a prins niciun minut în acest sezon sub comanda lui Costel Gâlcă.



"Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat, mai ales în momentele grele. Plec cu gândul să joc, să capăt ritm și să revin mai puternic. Vă doresc mult succes și sper ca la vară să ne bucurăm împreună. Hai, Rapid!", a spus Ignat, pentru site-ul celor de la Rapid.

În sezonul trecut, Ignat a jucat în 30 de meciuri pentru Rapid. Fundașul are 14 partide și în tricoul naționalei U21 a României.

