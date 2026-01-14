OFICIAL Rapid și-a cedat jucătorul la rivala Petrolul: "Plec cu gândul să joc"

Rapid și-a cedat jucătorul la rivala Petrolul: "Plec cu gândul să joc" Superliga
Rapid a oficializat o nouă despărțire în această fereastră de mercato.

cristian ignat Rapid Petrolul Ploiesti
Cristian Ignat, împrumutat de Rapid la Petrolul

Cristian Ignat (22 de ani) a fost împrumutat de Rapid la rivala Petrolul Ploiești, până la finalul sezonului. Fundașul nu a prins niciun minut în acest sezon sub comanda lui Costel Gâlcă.

"Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat, mai ales în momentele grele. Plec cu gândul să joc, să capăt ritm și să revin mai puternic. Vă doresc mult succes și sper ca la vară să ne bucurăm împreună. Hai, Rapid!", a spus Ignat, pentru site-ul celor de la Rapid.

În sezonul trecut, Ignat a jucat în 30 de meciuri pentru Rapid. Fundașul are 14 partide și în tricoul naționalei U21 a României.

O accidentar la umăr suferită de Ignat la sfârșitul sezonului trecut l-a ținut departe de gazon. Fundașul a revenit în lotul Rapidului din noiembrie, însă nu le-a putut lua fața în primul 11 lui Ciobotariu, Kramer sau Bolgado.

"Mult succes, Cristi! Să ai un final de sezon bun și să revii mai puternic!", i-a transmis Rapid lui Ignat.

Este de așteptat ca Robert Sălceanu (22 de ani), fundașul stânga de la Petrolul, să facă drumul invers, la Rapid. De asemenea, Petrolul a anunțat că este interesată de un alt jucător cu puține minute în Giulești, Rareș Pop (20 de ani).

