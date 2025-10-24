Selecționerul Costin Curelea a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați pentru cele două partide din preliminariile EURO 2027, împotriva Finlandei, în deplasare, și Spaniei, pe teren propriu.

Meciurile României U21 din luna noiembrie



• Vineri, 14 noiembrie, ora 17:00:

Finlanda U21 – România U21 (Stadion Veritas, Turku)

• Marți, 18 noiembrie, ora 19:00:

România U21 – Spania U21 (Stadion Municipal, Sibiu)

Pentru aceste meciuri, selecționerul Costin Curelea a trimis 8 convocări preliminare pentru jucători care evoluează în afara României:

8 fotbaliști din străinătate convocați de Costin Curelea



Vlad Rafăilă (Real Betis | Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia), Robert Jălade (Sevilla | Spania)

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din competițiile interne, precizează FRF pe site-ul oficial.

Alți 4 stranieri, la naționala Under 20



De asemenea, și Adrian Iencsi, selecționerul naționalei U20, a anunțat astăzi stranierii pentru meciurile din luna noiembrie.

Programul României U20 în luna noiembrie:

Vineri, 14 noiembrie 2025, ora 16:00 – Germania U20 – România U20, Oliva Nova (Spania);

Luni, 17 noiembrie 2025, ora 18:30 – Portugalia U20 – România U20, Estadio Juventude Sport Clube.

Pentru aceste meciuri, Adrian Iencsi a trimis 4 convocări preliminare pentru jucători legitimați în afara țării:

Emanuel Marincău (Mainz 2 | Germania), Raul Marița (Greuther Furth 2 | Germania), Tudor Neamțiu (Dudelange | Luxemburg), Filip Oprea (Asane | Norvegia).

