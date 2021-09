Schimbul de replici dintre Manea și Bratu pentru Radu Drăgușin a ajuns în presa din Italia

Din articol Florin Manea l-a atacat pe Florin Bratu

Radu Drăgușin a fost subiectul unui schimb de replici între impresarul Florin Manea și selecționerul naționalei de tineret, Florin Bratu.

Totul a pornit după ce fundașul împrumutat de Juventus la Sampdoria a fost lăsat pe bancă pentru meciul dintre România U21 și reprezentativa similiară a Georgiei. Subiectul a ajuns și în presa din Italia.

"Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, l-a criticat public pe antrenorul Bratu pentru că l-a exclus pe jucătorul său din echipa de start", scrie sampnews24.com.

"Radu Drăgușin a calmat spiritele, după schimbul de replici de la distanță dintre agentul său și selecționerul României U21”, notează și cei de la calcionews24.com.

Florin Manea l-a atacat pe Florin Bratu

"Am avut o discuție cu Florin Bratu înainte de această convocare, iar acum am înțeles-o. Eu am crezut că glumește, spunea că jucătorii trebuie să joace la echipele lor. Este o rușine ce face Florin Bratu! Îmi pare rău, pentru că este finul meu.

Aduce o mentalitate veche, împinge la mediocritate, judecă un copil care se bate cu Bonucci și Chiellini și are 3 milioane valoare pe Transfermarkt. Fără să jignesc pe ceilalți colegi. Racovițan e un copil care îmi place, dar 25.000 de euro valoarea pe Transfermarkt, iar în doi ani de zile a jucat doar 9 meciuri”, a spuis Florin Manea, pentru ProSport.