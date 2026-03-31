Echipa U21 a României s-a impus cu 3-0 în fața lui San Marino U21, în urma unui duel din Grupa A de calificare la EURO U21, iar meciul s-a văzut pe VOYO și pe Pro Arena.

„Tricolorii mici” rămân cu șanse la calificarea la turneul final din 2027, dar meciurile decisive cu Finlanda și Spania vor avea loc în toamnă.

Alexandru Musi, după „dubla” cu San Marino

Atacantul lui Dinamo a reușit o „dublă”, iar primul gol a fost marcat din lovitură liberă.

Musi a spus că el și colegii lui visează în continuare la EURO U21 și vor da totul pentru a fi acolo.

„A fost un meci bun pentru noi, mă bucur că am reușit să câștigăm, am făcut ce ne-a spus mister și visăm în continuare la EURO.

Da, mergem la cluburile noastre, le urez băieților multă baftă și în toamnă să revenim cu inima deschisă și să calificăm echipa.

Cu siguranță este presiune pe noi, din ce știu toate echipele U21 s-au calificat la EURO, dar nu trebuie să ne gândim la asta. Trebuie să ne facem treaba și să câștigăm cu Finlanda.

Mă bucur că am reușit să marchez după o perioadă lungă, pentru că nu am fost în cea mai bună formă a mea în ultimul timp, dar de asta muncesc la antrenamente, ca să marchez astfel de goluri.

Mă bucur și pentru Mazi (n.r. Adrian Maziliu), avea nevoie de golul ăsta, știm cu toți ce jucător este și sperăm să redevină fotbalistul care era înainte.”, a spus Alexandru Musi, după victoria cu San Marino.

România se află pe locul trei în Grupa A de calificare, iar primele două locuri duc la turneul final U21.

„Tricolorii mici” se află la trei puncte de locul doi, ocupat de Finlanda, și la opt „lungimi” de prima poziție pe care se află Spania.

REZUMAT | România U21 - San Marino U21 3-0