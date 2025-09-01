Antrenorul roș-albaștrilor, Elias Charalambous, l-a trimis în teren pe Daniel Bîrligea după pauză, în locul lui Mamadou Thiam. Atacantul s-a prăbușit însă la doar 12 minute pe teren și a acuzat probleme musculare, motiv pentru care a fost scos. Denis Alibec a continuat în locul lui Bîrligea.



S-a ”rupt” la FCSB și va rata meciurile naționalei. Veste proastă pentru Mircea Lucescu!



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a explicat că atacantul nu a suferit o accidentare gravă, dar chiar și așa sunt șanse minime să mai meargă în cantonamentul naționalei României de la Mogoșoaia în vederea celor două jocuri din luna septembrie.



România le întâlnește pe Canada (amical, vineri, 21:00, Arena Națională) și pe Cipru (preliminariile Campionatului Mondial din 2026, marți, 9 septembrie, 21:45)



”Bîrligea nu are ceva grav, dar la naţională nu cred că poate să meargă, că nu are de ce. Nu poate juca o săptămână, două şi are pauză. Ce să facem? Mai bine îl lăsam pe Thiam, care nu mi-a displăcut. A jucat binişor”, a punctat Gigi Becali la televiziunea Prima Sport.



Alături de Daniel Bîrligea, pe lista atacanților convocați la echipa națională se regăsesc Denis Drăguș de la Eyupspor și Louis Munteanu de la CFR Cluj. Rămâne de văzut pe cine va aduce Lucescu în locul lui Bîrligea.



Lotul României pentru meciurile din luna septembrie



Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

