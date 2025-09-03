Astăzi vorbim despre povești mai puțin vizibile, cum e cea a lui Răzvan Pașcalău. Fundașul central de 21 de ani a ajuns la echipă cu așteptări mari, însă realitatea din Ștefan cel Mare i-a oferit puține șanse de afirmare.



Venit din Italia, Pașcalău a fost văzut ca o investiție pentru viitor, dar de la începutul anului a prins foarte puține minute. În acest sezon de SuperLigă, a stat pe banca de rezerve la toate meciurile și a intrat pe teren o singură dată, în egalul cu UTA Arad, scor 1-1, pe 15 august 2025. În iarnă s-a vorbit despre un împrumut în Liga 2, dar mutarea nu s-a mai concretizat.



Andrei Nicolescu: „Este o situație specială”



În ciuda faptului că nu joacă aproape deloc, Pașcalău continuă să fie convocat la naționala U21, iar acest lucru i-a făcut pe mulți să ridice din sprâncene. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a explicat situația la Radio Dinamo1948.



„Își așteaptă șansa. E o situație specială și încercăm să găsim o soluție clară, ca să joace mult anul ăsta. E cel mai important pentru el să-și arate calitatea. Aici n-a jucat și toată lumea îl percepe greșit, crezând că nu are calitate. El are o calitate foarte mare, dar n-a avut oportunitatea, din cauza dinamicii echipei, să joace cât ar fi trebuit. Pentru noi e un scop să-i găsim un loc unde să joace regulat”, a spus Nicolescu.

