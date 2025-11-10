”Două modificări în lotul naționalei de tineret pentru acțiunea din luna noiembrie”, anunță în această dimineață Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Naționala U21 va disputa două meciuri în luna noiembrie în cadrul preliminariilor pentru EURO 2027, cu Finlanda în deplasare (LIVE EXCLUSIV pe VOYO vineri 14 noiembrie de la ora 17:00) și cu Spania pe teren propriu, la Sibiu.

Răzvan Pașcalău de la CS Dinamo și Adrian Frănculescu de la Steaua s-au accidentat



Accidentat în partida disputată sâmbătă de formația de club CS Dinamo, fundașul central Răzvan Pașcalău nu se va alătura lotului pregătit de Costin Curelea pentru această acțiune, în locul lui fiind convocat Ionuț Pop de la Concordia Chiajna.

”Selecționerul reprezentativei U21 îl cunoaște bine pe fundașul central, aceasta bifând 9 meciuri pentru naționala U20, în perioada în care aceasta era pregătită de Costin Curelea”, precizează FRF.

De asemenea, portarul Adrian Frănculescu de la Steaua a acuzat probleme medicale și nu va rămâne în lot, în locul lui fiind convocat Rafael Munteanu de la Farul Constanța.

Lotul naționalei U21 convocat de selecționerul Costin Curelea



Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București) ÎNLOCUIT CU Rafael Munteanu (Farul Constanța);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București) ÎNLOCUIT CU Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).

