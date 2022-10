Naționala de la EURO 2023 de care Emil Săndoi se teme: „Aș fi preferat alta” Ce l-a nemulțumit pe selecționerul României U21

Emil Săndoi, este selecționerul reprezentative U21 de fotbal a României din august 2022 și a disputat doar două meciuri până acum: 0-0 vs Țările de Jos (27 septembrie) și 1-4 vs Spania (22 septembrie), pe care o va întâlni la EURO 2023.

Despre grupa în care a picat, Săndoi a evidențiat faptul că deține avantajul faptului că s-a mai luptat cu naționala U21 a spaniolilor, însă și-ar fi dorit ca în loc de Ucraina să fie o altă reprezentativă.

Săndoi: „E o misiune dificilă”

„Spania, în clasamentul UEFA sau FIFA sunt pe primul loc de mult timp. Ei au vreo 3 echipe, au de unde alege. Să stiți că poate există și un mic avantaj, faptul că am jucat cu ei. Am declarat după meci, am avut doar 2 zile cu jucătorii la dispoziție, am făcut și niște greșeli individuale, poate nici eu n-am fost inspirat, pentru că jucătorii au venit în etape.

E o misiune dificilă când joci cu Spania, mai ales că e primul joc, la un turneu final e foarte important să nu pierzi primul joc. Mai e până atunci, o să mai treacă timpul și peste jucătorii noștri, evoluțiile lor din campioant nu au fost rele, noi urmărim etapă de etapă și am încredere în potențialul lor”.

„Nu mi-aș fi dorit Ucraina”

„Ca sa vă spun sincer, mi-aș fi dorit poate Norvegia, Elveția, nu neapărat Ucraina și Croația, vă zic și de ce. Dacă ne uităm la naționala de tineret a Elveției, au jucători la Young Boys, Lugano, Basel, nu sunt echipe care să joace în Champions League.

Nici norvegienii nu au foarte mulți jucători care să joace în Europa. În schimb, dacă ne uităm în Ucrain, Sahtior, ultimul rezultat cu Real Madrid, când au condus până în ultimele secunde, au avut vreo 5 jucători U21, toți titulari. La Dinamo Kiev, care e în Europa League, sunt mulți tineri pe care îi promovează Mircea Lucescu, de persepctivă, care au competiție de valoare în picioare.

Iar Croația are o echipă, Dinamo Zagreb, la fel, și de acolo au jucători care joacă. Din punctul ăsta de vedere mi-aș fi dorit altceva, Norvegia, Israel, Elveția, dar asta e până la urmă”.

„Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor”

„Eu am încredere în potențialul lor, indiferent dacă era Spania sau altă echipă, la nivel individual sunt peste noi. Noi la nivel colectiv trebuie să ne ridicăm la nivelul lor și se joacă, nu sunt pesimist. Sunt optimist, vă spun sincer”, a spus Emil Săndoi, potrivit sptfm.ro.

Tragerea la sorți pentru grupele EURO U21 2023:

Grupa A:

Georgia

Belgia

Olanda

Portugal

Grupa B:

România

Ucraina

Croația

Spania

Grupa C:

Israel

Cehia

Anglia

Germania

Grupa D: