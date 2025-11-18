Ivan Fresneda a dus scorul la 2-0 în minutul 53 al partidei România U21 - Spania U21 din pasa lui Eliezer Mayenda. Confruntarea contând pentru etapa a 5-a din preliminariile EURO U21 din 2027 este transmisă în exclusivitate și în direct de VOYO și Pro Arena, respectiv LIVE VIDEO de Sport.ro. Ivan Fresneda a dublat avantajul Spaniei U21 în meciul cu România U21 Fresneda a șutat violent din interiorul careului „tricolorilor mici”, la colțul scurt, într-o situație 1 contra 1 cu portarul Ștefan Lefeter. Goalkeeperul Universității Cluj nu a avut nicio șansă să intervină la execuția de pe partea dreaptă a careului, defensiva lui Costin Curelea fiind pentru a doua oară depășită în partidă.





Anterior, în minutul 17, Gonzalo Garcia a deschis scorul printr-o lovitură de cap din centrul defensivei „tricolorilor mici”, în urma unei centrări livrate perfect de către Eliezer Mayenda.

Atacantul care joacă foarte puțin la Real Madrid în actualul sezon, sub comanda lui Xabi Alonso, nu a putut fi oprit de perechea de fundași centrali Tudose și Duțu, chiar dacă vârful „Los Blancos” are doar 1,82 metri.



Echipele de start în România U21 - Spania U21 România U21: Lefter – Strata, Duțu, Tudose, Ciubotaru - Vulturar, Boțogan - El Sawy, Matei, Burnete - Trică

Selecționer: Costin Curelea





Spania U21: Esquivel – Fresneda, Mosquera, Ramon, Valle – Mendoza, Andres, Canales – Mayenda, Garcia, Rodriguez

Selecționer: David Gordo Adversar foarte dificil pentru „tricolorii mici” Spania, de 5 ori campioană europeană sub 21 de ani, conduce Grupa A fără drept de apel. Ibericii au 4 din 4 victorii și un golaveraj de 15-2! Elevii lui Costin Curelea vor încerca să recupereze punctele pierdute în Finlanda (0-2), în fața unui adversar foarte greu de învins. România U21 se află, la rândul ei, pe locul 4 din 6 cu doar 7 puncte în 4 partide. „Tricolorii mici” au înregistrat până acum următoarele rezultate: 0-0 acasă contra celor din Kosovo U21, victorie cu 2-0 în deplasare cu San Marino U21, succes pe teren propriu cu 2-0 Cipru U21 și eșecul 0-2 din Finlanda. Spania și România s-au întâlnit ultima oară chiar la EURO U21 din 2025, pe 14 iunie. „Tricolorii mici” au fost învinși, 1-2, deși au deschis scorul printr-o execuție superbă semnată de Louis Munteanu în minutul 4.

