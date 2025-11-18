Sold out la România U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21

Partida România U21 - Spania U21 din Grupa A din preliminariile EURO U21, va avea loc vineri, de la 19:00 și va putea fi urmărită în EXCLUSIVITATE pe platforma VOYO și la PRO ARENA.
România U21 - Spania U21 e sold out! Câte bilete s-au vândut
Este sold out pentru meciul de la Sibiu al României cu naționala iberică. S-au vândut toate cele 10.000 de bilete înaintea meciului de la ora 19:00, conform informațiilor Sport.ro.
Naționala lui Costin Curelea va avea o susținere consistentă din tribune, iar acest factor ar putea face diferența la ora meciului.
România U21 - Spania U21, LIVE pe Voyo, Pro Arena și Sport.ro, marți, de la 19:00
Spania, de 5 ori campioană europeană sub 21 de ani, conduce Grupa A fără drept de apel. Ibericii au 4 din 4 victorii și un golaveraj de 15-2! Elevii lui Costin Curelea vor încerca să recupereze punctele pierdute în Finlanda (0-2), în fața unui adversar foarte greu de învins.
România U21 se află, la rândul ei, pe locul 4 din 6 cu doar 7 puncte în 4 partide. „Tricolorii mici” au înregistrat până acum următoarele rezultate: 0-0 acasă contra celor din Kosovo U21, victorie cu 2-0 în deplasare cu San Marino U21, succes pe teren propriu cu 2-0 Cipru U21 și eșecul 0-2 din Finlanda.
Spania și România s-au întâlnit ultima oară chiar la EURO U21 din 2025, pe 14 iunie. „Tricolorii mici” au fost învinși, 1-2, deși au deschis scorul printr-o execuție superbă semnată de Louis Munteanu în minutul 4.