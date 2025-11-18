Sold out la România U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21

Partida România U21 - Spania U21 din Grupa A din preliminariile EURO U21, va avea loc vineri, de la 19:00 și va putea fi urmărită în EXCLUSIVITATE pe platforma VOYO și la PRO ARENA.

România U21 - Spania U21 e sold out! Câte bilete s-au vândut

Este sold out pentru meciul de la Sibiu al României cu naționala iberică. S-au vândut toate cele 10.000 de bilete înaintea meciului de la ora 19:00, conform informațiilor Sport.ro.

Naționala lui Costin Curelea va avea o susținere consistentă din tribune, iar acest factor ar putea face diferența la ora meciului.

