Cu trei runde înainte de finalul play-off-ului, Universitatea Craiova este lider, cu 45 de puncte, trei deasupra Universității Cluj. Șanse teoretice la trofeu păstrează și CFR Cluj, cu 40 de puncte.

Victor Pițurcă: "Universitatea Craiova va fi campioană"

Universitatea Craiova ar putea deveni noua campioană a României încă din acest weekend. Oltenii trebuie să învingă CFR Cluj, vineri seară, iar U Cluj să piardă duelul cu Rapid, de pe teren propriu, sâmbătă. În caz contrar, verdictul se va amâna pentru următoarele două etape.

Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, este convins că lupta la titlu este încheiată. "Universitatea Craiova va fi campioană, fără dubii!", a spus legenda Stelei, într-o conferință de presă susținută în Ghencea, la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni.

Pițurcă, cel care împlinește astăzi vârsta de 70 de ani, a antrenat ultima dată chiar la Universitatea Craiova. Mandatul său a fost destul de scurt, din septembrie 2019, până în ianuarie 2020.