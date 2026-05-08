Sezonul din Superliga se apropie de final, iar în următoarele săptămâni sau chiar zile va fi stabilită și noua campioană a României.

Cu trei runde înainte de finalul play-off-ului, Universitatea Craiova este lider, cu 45 de puncte, trei deasupra Universității Cluj. Șanse teoretice la trofeu păstrează și CFR Cluj, cu 40 de puncte.

Victor Pițurcă: "Universitatea Craiova va fi campioană"

Universitatea Craiova ar putea deveni noua campioană a României încă din acest weekend. Oltenii trebuie să învingă CFR Cluj, vineri seară, iar U Cluj să piardă duelul cu Rapid, de pe teren propriu, sâmbătă. În caz contrar, verdictul se va amâna pentru următoarele două etape.

Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, este convins că lupta la titlu este încheiată. "Universitatea Craiova va fi campioană, fără dubii!", a spus legenda Stelei, într-o conferință de presă susținută în Ghencea, la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni.

Pițurcă, cel care împlinește astăzi vârsta de 70 de ani, a antrenat ultima dată chiar la Universitatea Craiova. Mandatul său a fost destul de scurt, din septembrie 2019, până în ianuarie 2020.

Meciurile rămase din play-off

Etapa 8:

  • CFR Cluj - Universitatea Craiova
  • U Cluj - Rapid
  • Dinamo - FC Argeș

Etapa 9:

  • Universitatea Craiova - U Cluj
  • Dinamo - CFR Cluj
  • FC Argeș - Rapid

Etapa 10:

  • Rapid - Universitatea Craiova
  • U Cluj - Dinamo
  • CFR Cluj - FC Argeș

Clasamentul din play-off

