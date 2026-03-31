Echipa U21 a României s-a impus cu 3-0 în fața lui San Marino U21, în urma unui duel din Grupa A de calificare la EURO U21, iar meciul s-a văzut pe VOYO și pe Pro Arena.

„Tricolorii mici” rămân cu șanse la calificarea la turneul final din 2027, dar meciurile decisive cu Finlanda și Spania vor avea loc în toamnă.

Costin Curelea și-ar fi dorit mai mult de la elevii săi cu San Marino

Antrenorul echipei U21 a văzut meciul de la Târgoviște din tribună în urma unei suspendări, dar a recunoscut că nu a avut emoții în ceea ce privește victoria.

Curelea a explicat însă că și-ar fi dorit ca mai mulți jucători ai României să înscrie astăzi, mai ales că adversarul a fost unul modest.

„E mai rău din tribună, dar nu am avut emoții. Au fost multe ratări, aici îmi pare rău pentru ei, pentru că putea să marcheze și să își mai câștige încrederea. Mazilu și Musi au marcat, putea să o facă mai mulți.

A fost o acțiune reușite, am făcut șase puncte. Suntem în cărțile calificării, va fi o fereastră mai lungă, cu trei meciuri, dar sper să ajungem să jucăm meciul calificării cu Finlanda acasă.

M-am bucurat că a revenit Mazilu, m-am bucurat și pentru Musi. M-am bucurat și că am folosit jucători 2006, de la fost generație U19, am încercat să dau șansă mai multora.

Eu sunt convins că în toamnă vom fi mult mai bine, și la acțiunea asta m-am bazat că vor arăta mai bine, datorită experienței pe care au acumulat-o în Superliga. Eu sunt convins că peste șase luni vor fi și mai buni.

Pe noi a fost presiune de la început, pentru că avem de onorat calificările din anii trecuți și e clar că nu ne dorim noi să rupem lanțul ăsta. Ne dorim cu toții să reprezentăm cât mai bine țara.”, a spus Costin Curelea, după victoria clară cu San Marino.

România se află pe locul trei în Grupa A de calificare, iar primele două locuri duc la turneul final U21.

„Tricolorii mici” se află la trei puncte de locul doi, ocupat de Finlanda, și la opt „lungimi” de prima poziție pe care se află Spania.

