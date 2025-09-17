Dinamovistul, căpitan pentru prima oară la națională, a aruncat banderola spre un coleg și a ieșit înjurând după ce a fost schimbat în minutul 59.

Musi, vizibil iritat de decizia selecționerului, a părăsit terenul nervos, iar imaginile cu banderola aruncată au stârnit discuții aprinse.

În lipsa lui, Tony Strata a preluat rolul de căpitan, iar România a mai înscris o dată prin Atanas Trică, obținând prima victorie din campanie după remiza cu Kosovo.

Kopic: „Nu mai vreau să văd așa ceva!”

Gestul lui Musi nu a trecut neobservat nici la Dinamo. Antrenorul Zeljko Kopic a confirmat că a discutat personal cu jucătorul despre incident și i-a transmis că astfel de ieșiri nu vor fi tolerate.

„Este important ca orice jucător să știe ce reprezintă Dinamo și să se comporte la un anumit nivel. I-am spus lui Musi că la echipa națională trebuie să fie chiar mai multă responsabilitate, pentru că e o mândrie să joci acolo. Am văzut imaginile, nu au arătat bine. El a înțeles că nu a fost în regulă și i-am explicat că aceste lucruri îl pot afecta pe viitor”, a declarat Kopic la Fanatik.

Tehnicianul croat a explicat că Musi este un jucător cu personalitate, dar trebuie să își ridice nivelul jocului pentru a face diferența chiar și împotriva echipelor care se apără foarte bine.

„E un copil educat, un copil bun, dar are de muncă pentru a progresa. În unele meciuri trebuie să creeze mai mult spațiu și să se adapteze mai bine la adversari”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.

