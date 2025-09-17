Giuleștenii se situează pe poziția secundă cu 19 puncte, în timp ce oltenii pregătiți de Mirel Rădoi sunt primii clasați în noua stagiune cu 23 de puncte, după nouă etape desfășurate în sezonul regulat.



Cum arată topul celor mai buni marcatori în Superliga după nouă etape



În ce privește clasamentul celor mai buni marcatori, prima poziție este împărțită, pentru moment, de Florin Tănase (FCSB), Sebastian Mailat (FC Botoșani) și Steven Nsimba (Universitatea Craiova). Toți cu câte cinci goluri!



Cu patru goluri, poziția secundă este ocupată de Alex Dobre (Rapid), Elvir Koljic (Rapid), Danny Armstrong (Dinamo), Ricardo Matos (FC Argeș), Valentin Costache (UTA Arad), Răzvan Tănasa (Farul Constanța).



”Chiar dacă nu se mai discută atât de mult despre Rapid precum în sezonul precedent, o văd și pe ea o pretendentă la titlu. Rapid face puncte acum. Și asta pentru cei de acolo e îmbucurător. Că nu se mai vorbește, nu mai e atât de multă presiune.



S-a mutat presiunea în alte părți. Iar Rapidul, acum, face puncte pe bandă rulantă! Contează mult asta și e cel mai important.



Echipa are și un antrenor echilibrat, care încearcă să păstreze o notă de profesionalism în fiecare apariție publică, încearcă să aducă lucruri pozitive și să nu intră în conflict cu nimeni. Ceea ce se pretează în momentul de față pe ce își dorește Rapidul”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

Cum arată etapa #10 din Superliga



Vineri, 19 septembrie

18:45 FC Botoșani - FCSB



Sâmbătă, 20 septembrie

18:45 FC Argeș - ”U” Cluj

21:00 Oțelul Galați - Universitatea Craiova



Duminică, 21 septembrie

16:00 Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești

18:15 CFR Cluj - UTA Arad

21:00 Rapid - FC Hermannstadt



Luni, 22 septembrie

18:00 Csikszereda - Metaloglobus

21:00 Dinamo - Farul



Cum arată clasamentul

