”Nerazzurrii” au câștigat în prima etapă cu 5-0 în fața lui Torino. Ulterior, echipa de pe ”Giuseppe Meazza” a pierdut două meciuri în campionatul Italiei, 1-2 vs. Udinese și 3-4 vs. Juventus.



Jurnaliștii italieni, verdict sumbru pentru Cristi Chivu: ”E deja în vizor și riscă să fie înlocuit. Ei doi sunt liberi”



Paolo Paganini, jurnalist italian, consideră că meciul lui Inter cu Ajax (miercuri seară, 22:00) din UEFA Champions League și cel cu Sassuolo (duminică seară, 21:45) din Serie A vor fi vitale pentru Chivu.



Paganini susține că ”nerazzurrii” au mare nevoie de rezultate în clipa de față, iar în cazul în care Inter nu va reuși să obțină puncte miercuri și duminică, atunci Chivu ar putea fi înlocuit pe banca tehnică.



Jurnalistul a oferit și două nume, Roberto Mancini și Luciano Spalletti, ambii liberi de contract.



”Chivu este un tip inteligent, care înțelege mediul și știe cum să gestioneze anumite situații, dar trebuie să scape de fantomele trecutului. Cred că dacă Inter nu obține rezultate pozitive astăzi și duminică, Chivu este deja în vizor și riscă să fie înlocuit.



Mancini și Spalletti sunt liberi. Știm că aici există o cultură a rezultatelor. Inter nu a adunat niciun punct până acum, în ciuda prestațiilor. Dacă nu obții rezultate, ești în pericol”, a spus Paganini, citat de TuttoMercatoWeb.

