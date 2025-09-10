VIDEO EXCLUSIV Alex Musi, criză de nervi în San Marino - România: a aruncat banderola și a ieșit înjurând

România U21, cu Alexandru Musi căpitan, a obținut prima victorie din preliminariile EURO 2027, 2-0 în San Marino, la Serravalle. Meciul a fost transmis de PRO Arena și VOYO.

Alexandru MusiRomania U21San Marino U21euro 2027
Cele două goluri ale României au fost înscrise de Lorenzo Biliboc (11') și Atanas Trică (87'). Naționala condusă de Costin Curelea are 4 puncte după primele două meciuri din preliminariile EURO 2027 și se află pe locul 3, sub Finlanda și Spania, care au punctaj maxim.

Alex Musi, criză de nervi în San Marino - România

Spre deosebire de meciul de acasă împotriva Kosovo (0-0), când căpitan a fost Cătălin Vulturar, banderola a stat de această dată pe brațul lui Alexandru Musi. Dinamovistul a fost printre primii jucători schimbați.

În minutul 59, Costin Curelea a efectuat o dublă modificare: au ieșit Rareș Burnete și Alexandru Musi, iar în locul lor au intrat Atanas Trică, respectiv Rareș Pop. Musi, care se pregătea să execute un corner pe care tot el l-a obținut, a fost foarte deranjat de înlocuire.

La ieșirea de pe teren, Musi a aruncat banderola spre un coechipier, însă din imagini nu este clar dacă aceasta a fost prinsă de un coleg sau a aterizat pe gazon. Dinamovistul a părăsit gazonul gesticulând nervos și înjurând.

După ieșirea lui Musi, noul căpitan al României a devenit Tony Strata.

VIDEO Atanas Trică a stabilit scorul final în San Marino U21 - România U21

