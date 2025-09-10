Cele două goluri ale României au fost înscrise de Lorenzo Biliboc (11') și Atanas Trică (87'). Naționala condusă de Costin Curelea are 4 puncte după primele două meciuri din preliminariile EURO 2027 și se află pe locul 3, sub Finlanda și Spania, care au punctaj maxim.



Alex Musi, criză de nervi în San Marino - România

Spre deosebire de meciul de acasă împotriva Kosovo (0-0), când căpitan a fost Cătălin Vulturar, banderola a stat de această dată pe brațul lui Alexandru Musi. Dinamovistul a fost printre primii jucători schimbați.



În minutul 59, Costin Curelea a efectuat o dublă modificare: au ieșit Rareș Burnete și Alexandru Musi, iar în locul lor au intrat Atanas Trică, respectiv Rareș Pop. Musi, care se pregătea să execute un corner pe care tot el l-a obținut, a fost foarte deranjat de înlocuire.



La ieșirea de pe teren, Musi a aruncat banderola spre un coechipier, însă din imagini nu este clar dacă aceasta a fost prinsă de un coleg sau a aterizat pe gazon. Dinamovistul a părăsit gazonul gesticulând nervos și înjurând.

După ieșirea lui Musi, noul căpitan al României a devenit Tony Strata.

