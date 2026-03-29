Costel Pantilimon a criticat cluburile din România pentru că utilizează regula U21 doar pentru a îndeplini o condiție impusă de FRF, ci nu pentru a ajuta cu adevărat tinerii fotbaliști să se dezvolte.

Costel Pantilimon subliniază problema esențială despre regula U21

Fostul portar al naționalei și al lui Manchester City a transmis, în exclusivitate pentru Sport.ro, că echipele ar trebui să pregătească juniorii mai bine între 14-16 ani pentru a face față la nivelul Superligii.

„Problema cu regula U21 este că mulți copii au dispărut după ce li s-a terminat perioada de eligibilitate. Mulți s-au pierdut, ceea ce iarăși ridică un semn de întrebare. Cluburile cresc jucătorii sau se folosesc pe moment de regula asta și atâta tot?

Aici e o problemă destul de mare, pentru că sunt foarte multe poziții pe care echipa națională, în momentul de față, nu se poate baza. Foarte greu mai găsești un atacant, foarte greu găsești un jucător care să facă diferența, pentru că toată lumea care folosește un under îl folosește la număr sau prin benzi.

Sunt rare cazurile în care jucătorii under sunt și de valoarea în care să facă diferența sau să ajungă în punctul în care să merite și datorită valorii, pe lângă vârstă. Cluburile ar trebui să se implice mult mai mult în a crește, a educa și a pregăti juniorii de la 14, 15, 16 ani pentru a face pasul la nivelul Ligii 1”, a declarat Pantilimon pentru Sport.ro.

Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.