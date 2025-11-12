Întrebat despre lupta la titlu din campionatul României, Răzvan Farmache a apreciat-o pe Rapid drept favorită datorită formei. Universitatea Craiova și Dinamo sunt văzute contracandidate ale giuleștenilor, iar în privința celor de la FCSB s-a arătat ușor sceptic că vor reuși să cucerească pentru a treia oară consecutiv Superliga.

Ca fotbalist cu experiență în Liga 1, cum vezi lupta la titlu din actualul sezon? Cine e favorită?

În acest sezon, Rapidul mi se pare cea mai în formă echipă până în momentul de față. Craiova îmi plăcea foarte mult, dar acum cu plecarea lui Rădoi nu știu dacă va mai fi la fel. Părerea mea este că dacă Rădoi rămânea acolo ca antrenor se luptau cu șanse reale la campionat.

Farmache, despre FCSB: „Probabil că va prinde play-off-ul”

FCSB?

FCSB nu se regăsește după acest tur de campionat. Probabil că va prinde play-off-ul și va fi o echipă care va termina acolo sus. Nu știu dacă se va bate la campionat. Rapidul a arătat bine, Craiova a arătat bine până la plecarea lui Rădoi. Mi-a plăcut și în cupele europene, și în campionat. Celelalte echipe nu cred că ar avea șanse la campionat. Poate jocul rezultatelor să îi ajute să ajungă în situația de a se bate la campionat.

Nici Dinamo?

Am omis Dinamo. Arată bine de când a venit Kopic. Și în acest campionat arată bine. Au jucători tineri. Și Dinamo poate fi luată în calcul pentru câștigarea titlului. Părerea mea este că aceste trei echipe sunt: Rapid, Craiova și Dinamo. Plus FCSB care are de recuperat mult, nu știu dacă o să facă asta.

Revelația FC Botoșani, exclusă

Nu ai zis nimic de „revelația” FC Botoșani. Crezi că nu are forța necesară să producă o surpriză ca Unirea Urziceni sau Oțelul Galați?

Nu cred că se pot bate la titlu, chiar dacă se află în momentul de față pe locul 2. Le va fi greu, părerea mea, în play-off. Le va fi mult mai greu față de meciurile din sezonul regular. Nu știu dacă pot să mențină ritmul ridicat. Pot fi o soluție, dar nu cred că ar putea câștiga. Trebuie să aducem aminte că anul trecut abia de s-au salvat de la retrogradare. Doar în play-off ar putea să fie o echipă care va fi totuși greu de bătut, dar nu cred că are forța necesară să se lupte pentru titlu.

