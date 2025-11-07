Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali

35 de copii și tineri excepționali, cu povești grele de viață, au fost premiați la Palatul BNR într-un eveniment care a celebrat forța de a transforma vulnerabilitatea în performanță

Șase campioni canotori ai României - Florin și Maria Lehaci, Florin Enache, Magdalena Rusu, Mihai Chiruță și Amalia Bereș, le-au înmânat trofeele

• David Popovici, Ambasador al Fundației Hope and Homes for Children, le-a oferit bursierilor, în semn simbolic, medalii din primele etape ale carierei sale sportive.

Fundația Hope and Homes for Children a avut bucuria de a premia cei 35 de câștigători ai Burselor DAR în cadrul galei ce a avut loc în seara de 6 noiembrie 2025, la Palatul Băncii Naționale a României. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Gala Burselor DAR este un eveniment dedicat celebrării excelenței și talentului copiilor vulnerabili din România. 

Prin programul Bursele DAR, Fundația sprijină anul acesta 35 de elevi și studenți, care excelează în domenii precum artă, sport, știință sau educație, acordând fiecăruia o bursă în valoare de 2.000 de euro, dar și oportunități de dezvoltare personală. Printre ei se numără olimpici naționali la informatică, tinere talente la arte plastice sau muzică, dar și campioni naționali și internaționali la tenis, karate ori atletism. Aceste performanțe ascund povești de viață impresionante, marcate de lipsuri materiale, pierderea unui părinte ori boală. 

În cadrul galei, bursierii au primit trofeul Hope de la campionii canotori Florin și Maria Lehaci, Florin Enache, Magdalena Rusu, Mihai Chiruță și Amalia Bereș, iar David Popovici le-a oferit în dar medalii simbolice, obținute de el de-a lungul carierei sale. David, Ambasador al Fundației Hope and Homes for Children, este de mai mulți ani alături de bursieri și implicat activ în program. Anul acesta le-a dedicat lor ziua sa de naștere, strângând peste 130.000 de euro pentru viitoarea generație de copii excepționali. 

”Performanțele mele sportive se datorează pe de-o parte muncii și abilităților mele, iar pe de alta susținerii morale şi materiale oferite de familie, echipă și parteneri. Nu cred că un copil își poate atinge adevăratul potențial fără una dintre aceste două condiții. De aceea, Bursele DAR sunt un sprijin esențial pentru acești tineri foarte talentați și muncitori. Sunt onorat să fiu parte din această misiune”, este mesajul lui David Popovici, Ambasador al Hope and Homes for Children.

Finalul serii a fost marcat de un moment special: una dintre bursiere, elevă a Colegiului Național de Arte Dinu Lipatti, a cântat împreună cu AMI (Andreea Moldovan), artista sa preferată, care i-a oferit o surpriză urcând pe scenă alături de ea.

„Bursele DAR nu sunt doar un sprijin financiar. Ele sunt o promisiune. Promisiunea că nu vom lăsa talentul și visurile unor copii extraordinari să se stingă din cauza greutăților. Anul acesta, 35 de tineri excepționali ne-au arătat că pot transforma vulnerabilitatea în forță, durerea în motivație și lipsurile în ambiție. În fiecare dintre ei am văzut o lumină — o sclipire care ne amintește de ce facem ceea ce facem. Când îi ascultăm, când le aflăm poveștile, învățăm ce înseamnă cu adevărat curajul. Prin aceste burse, vrem să le oferim nu doar resurse, ci încredere. Nu doar sprijin, ci un drum. Pentru că viitorul de care avem nevoie se află în ochii acestor copii. Iar noi, la Hope and Homes for Children, credem că dacă le întindem mâna astăzi, mâine ei vor fi cei care vor schimba lumea”, declară Ștefan Dărăbuș, Director General Hope and Homes for Children România.

Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Paris FC - Rennes, exclusiv pe VOYO! Duel între două vecine de clasament
Un titular FCSB, "mitraliat" de Basarab Panduru după dezastrul cu Basel: "Nu mai ajunge la minge!"
"Dragoste neîmpărtășită!" Fotbalistul adus de Iordănescu la Legia, cel mai bun de pe teren după ce a plecat românul
Bergodi vrea să revitalizeze un jucător de la Universitatea Cluj: "Începe să redevină jucătorul pe care îl știam"
Bogdan Voina, despre copilăria petrecută alături de echipa României care a luat bronzul la Mondialul de handbal din '90
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada" de senzație! Nota primită de român

Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali

Gigi Becali a dezvăluit planul secret al lui Louis Munteanu, după ce transferul la FCSB a picat: "Mi-a zis cineva!"

Mirel Rădoi a dat declarația serii după ce a fost eliminat după 20 de minute la meciul cu Rapid Viena: "S-au obișnuit!"

Ce a spus Shaqiri despre golul fabulos marcat de Darius Olaru în Basel - FCSB



Un titular FCSB, "mitraliat" de Basarab Panduru după dezastrul cu Basel: "Nu mai ajunge la minge!"
Farul Constanța - FC Botoșani 2-0, pe Sport.ro! După „torpila" lui Vînă, Larie majorează scorul din penalty
Giovanni Becali, detalii îngrijorătoare despre Dan Petrescu: "Vreau să aud că e mai bine! A slăbit 30 kg"
"Dragoste neîmpărtășită!" Fotbalistul adus de Iordănescu la Legia, cel mai bun de pe teren după ce a plecat românul
Bergodi vrea să revitalizeze un jucător de la Universitatea Cluj: "Începe să redevină jucătorul pe care îl știam"
Cum l-a descris Pan Zhanle pe David Popovici, la două săptămâni după aurul olimpic: "Eram nervos!"
Medaliații de la Jocurile Olimpice, premiați de Ion Țiriac cu mașini de lux și medalii de aur de 14K
România, pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să-i păstreze

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. "Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată"

Black Friday „tradițional": Românii au cumpărat de toate, de la porci „în viu" la bilete de vacanță și lingouri de aur

Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. "Merit un divorț ca la carte"

