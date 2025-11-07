Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali

Șase campioni canotori ai României - Florin și Maria Lehaci, Florin Enache, Magdalena Rusu, Mihai Chiruță și Amalia Bereș, le-au înmânat trofeele



• David Popovici, Ambasador al Fundației Hope and Homes for Children, le-a oferit bursierilor, în semn simbolic, medalii din primele etape ale carierei sale sportive.

Fundația Hope and Homes for Children a avut bucuria de a premia cei 35 de câștigători ai Burselor DAR în cadrul galei ce a avut loc în seara de 6 noiembrie 2025, la Palatul Băncii Naționale a României. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Gala Burselor DAR este un eveniment dedicat celebrării excelenței și talentului copiilor vulnerabili din România.



Prin programul Bursele DAR, Fundația sprijină anul acesta 35 de elevi și studenți, care excelează în domenii precum artă, sport, știință sau educație, acordând fiecăruia o bursă în valoare de 2.000 de euro, dar și oportunități de dezvoltare personală. Printre ei se numără olimpici naționali la informatică, tinere talente la arte plastice sau muzică, dar și campioni naționali și internaționali la tenis, karate ori atletism. Aceste performanțe ascund povești de viață impresionante, marcate de lipsuri materiale, pierderea unui părinte ori boală.



În cadrul galei, bursierii au primit trofeul Hope de la campionii canotori Florin și Maria Lehaci, Florin Enache, Magdalena Rusu, Mihai Chiruță și Amalia Bereș, iar David Popovici le-a oferit în dar medalii simbolice, obținute de el de-a lungul carierei sale. David, Ambasador al Fundației Hope and Homes for Children, este de mai mulți ani alături de bursieri și implicat activ în program. Anul acesta le-a dedicat lor ziua sa de naștere, strângând peste 130.000 de euro pentru viitoarea generație de copii excepționali.



”Performanțele mele sportive se datorează pe de-o parte muncii și abilităților mele, iar pe de alta susținerii morale şi materiale oferite de familie, echipă și parteneri. Nu cred că un copil își poate atinge adevăratul potențial fără una dintre aceste două condiții. De aceea, Bursele DAR sunt un sprijin esențial pentru acești tineri foarte talentați și muncitori. Sunt onorat să fiu parte din această misiune”, este mesajul lui David Popovici, Ambasador al Hope and Homes for Children.

