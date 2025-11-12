După 16 etape din Superligă, FC Botoșani (foto) nu mai este lider, poziție ocupată acum de Rapid, însă moldovenii sunt pe poziția secundă, în coasta giuleștenilor, și peste Dinamo și Universitatea Craiova, echipele care completează Top 4.

Una dintre explicațiile parcursului foarte bun al lui FC Botoșani din acest sezon se regăsește în prestațiile excelente ale unui jucător.

Mai exact, este vorba despre portarul grec Giannis (Ioannis) Anestis (34 de ani, trecut și pe la AEK Atena sau IFK Goteborg), care după 16 etape disputate este cel mai bun fotbalist din Superligă, conform notelor primite de la Sofascore.

