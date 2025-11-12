VIDEO Asta da surpriză! Cine este cel mai bun fotbalist din Superligă după 16 etape disputate

Asta da surpriză! Cine este cel mai bun fotbalist din Superligă după 16 etape disputate Superliga
Parcursul foarte bun al fostului lider FC Botoșani se explică și prin prestațiile excelente ale unui jucător al moldovenilor.

După 16 etape din Superligă, FC Botoșani (foto) nu mai este lider, poziție ocupată acum de Rapid, însă moldovenii sunt pe poziția secundă, în coasta giuleștenilor, și peste Dinamo și Universitatea Craiova, echipele care completează Top 4.

Una dintre explicațiile parcursului foarte bun al lui FC Botoșani din acest sezon se regăsește în prestațiile excelente ale unui jucător.

Mai exact, este vorba despre portarul grec Giannis (Ioannis) Anestis (34 de ani, trecut și pe la AEK Atena sau IFK Goteborg), care după 16 etape disputate este cel mai bun fotbalist din Superligă, conform notelor primite de la Sofascore.

Cum arată topul Sofascore al celor mai buni 10 fotbaliști din Superligă în acest sezon

1. Giannis Anestis (FC Botoșani) 7.54

2. Florin Tănase (FCSB) 7.47

3. Eduard Pap (FK Csikszereda) 7.46

4.-5. Cristian Ganea (Farul Constanța) 7.42

Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați) 7.42

6. Alexandru Dobre (Rapid) 7.35

7.-8. Ionuț Larie (Farul Constanța) 7.28

Danny Armstrong (Dinamo) 7.28

9. Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) 7.25

10. Hervin Ongenda (FC Botoșani) 7.24

* S-au luat în considerare jucătorii cu minimum opt apariții în acest sezon din Superligă.

Clasamentul din Superliga

