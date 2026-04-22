Natația românească privește spre viitor printr-un proiect dedicat celor mai mici înotători. Fundația Camelia Potec a organizat prima ediție a „Cupei Speranțelor Olimpice”, o competiție adresată copiilor cu vârste între 8 și 11 ani, desfășurată sub semnul bucuriei și al lipsei de presiune.

Camelia Potec a subliniat că miza principală a acestui eveniment a fost transformarea concursului într-un spectacol care să îi apropie pe copii de sportul de performanță, fără teama de eșec.

Proiectul de suflet al Cameliei Potec pentru viitorii campioni

„Mă bucur mult că iată anul acesta am reușit această prima ediție a Cupei Speranțelor Olimpice. O ediție de succes, cu copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani. Sunt foarte fericită pentru că am văzut bucuria de a practica acest sport, bucuria de a fi la o competiție și nu neapărat la o competiție cât la un spectacol al înotului”, a declarat Camelia Potec.

Camelia Potec a punctat importanța deosebită a acestor cupe la nivel județean sau regional pentru progresul celor mici: „Este foarte important ca ei să vadă progresul, să simtă progresul și să-și dorească și mai mult să devină, să zic la un moment dat, campionii de mâine. Mă bucur să văd că ei au ales sportul pe care eu îl iubesc cel mai mult, pe care l-am iubit încă de la această vârstă foarte fragedă și pe care îl iubesc la fel de mult și acum.”

Întrebată despre propriile începuturi, Camelia Potec a dezvăluit că parcursul său către aurul olimpic nu a fost unul lin, lovindu-se inițial de refuzul părinților. „Eu am început puțin mai târziu, la vârsta de 9 ani, dar am învățat să înot la vârsta de 5 ani. Părinții mei nu au acceptat să mă ducă la înot într-un cadru organizat mai devreme de 9 ani, dar am fost perseverentă, le-am demonstrat că îmi doresc foarte mult și la vârsta de 9 ani au cedat și m-au dus la primele antrenamente de înot”, a mărturisit fosta sportivă.