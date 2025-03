Adrian Ilie s-a hotărât! Proiectul pe care se va concentra

"De la fiecare antrenor cu care am lucrat am învățat câte ceva, Iordănescu, Hagi, Pițurcă, Cîrțu, Mircea Lucescu, Benitez, Ranieri, Fatih Terim, Ienei, Hagi, Bondrea sau Ienei. Am Învățat atât de mult de la ei, că poate într-o zi o să scriu o carte despre tactică la fotbal. Fiecare are ceva special. Cred că dacă s-ar reuni toți într-o conferință, ar ieși cel mai frumos fotbal", a declarat Adi Ilie, în podcastul mai sus menționat.