"Este Rednic antrenorul lui Dinamo?" Mihai Mironica, dupa ultimul meci al lui Dinamo

Mircea Rednic este Jose Mourinho al Ligii 1. Un tip charismatic, cel mai titrat din campionat, aflat intr-un moment dificil la conducerea unei echipe cu un nume urias si care isi revarsa frustrarile in conferintele de presa de dupa fiecare meci.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Mircea Rednic are un parcurs ingrozitor ca antrenor al lui Dinamo, cu o singura victorie in 7 partide, in compania ultimei clasate, si cu o eliminare din Cupa in fata unei echipe din liga a treia. Asta este realitatea ce nu poate fi escamotata de vaicarelile de la conferintele de presa in care Rednic deja nu mai este antrenorul, nu este nici jurnalist, ci o stranie a treia parte...

Rednic incearca sa ne convinga de faptul ca el nu este acum la Dinamo. Ca el ar fi antrenorul acestei echipe, dar că, in realitate, el va fi antrenorul lui Dinamo incepand din iarna. Iarna este refugiul, alibiul care este servit dupa fiecare meci in care Dinamo se indeparteaza de un obiectiv oricum jenant, agatarea de un pricajit loc 6...

Rednic este imaginea conducatorilor acestei tari care au impachetat 30 de ani de subdezvoltare a Romaniei prin apelarea la eterna marota “greaua mostenire”. Aici vine bine propunerea facuta deunazi de presedintele dinamovist Alexandru David ca Rednic sa fie urmatorul premier al Romaniei...

Mircea Rednic este cel mai galonat antrenor din Liga 1, este un tip inteligent, dar deja discursul sau este cel mai retrograd din campionatul Romaniei. Trecem peste faptul ca incearca sa acopere totul facand trimitere la ce a mostenit in momentul preluarii echipei. Trecem chiar si peste faptul ca a spus ca suporteri dinamovisti au dreptate cand au adus insulte rasiste unui fotbalist de-al lui. Dar deja este prea mult sa-l vezi pe Rednic cum isi jigneste fotbalistii in public dupa fiecare meci. Intr-un mod care nu mai are nicio legatura cu profesionalismul, e deja tatism de peluza...

Mircea Rednic, esti in aceeasi barca cu acei jucatori. Tu esti omul care trebuie sa le creasca randamentul, nu sa le dea in cap. Ca sunt slabi, suntem noi destui sa o spunem. Tu trebuie sa fii ultimul om care sa rosteasca in public acel rechizitoriu la adresa jucatorilor dinamovisti. Ar fi trebuit sa fii un scut public pentru ei si o continua sursa de energie pozitiva pentru vestiar.

Da, stim cu totii ca sunt jucatori subtiri acum, la Dinamo. Dar ai iarna la dispozitie pentru a reface elegant si eficient arhitectura lotului prin aducerea de fotbalisti si prin indicarea catre conducere clubului de nume pe care nu le mai doresti in vestiar.

Felul in care Rednic a administrat aceasta situatie de criza de la Dinamo din perspectiva discursului public ar trebui sa fie predat la scoala de antrenori drept exemplu de neurmat. Cand Rednic il indeamna pe Ianis Hagi sa fie mai barbat, ar trebui sa stie ca nu e nimic barbatesc in a-ti ironiza, crucifica, nimici jucatorii in public dupa fiecare esec.