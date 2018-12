Rednic, ironizat dupa ultimele rezultate ale lui Dinamo: "Eu l-am trecut RedMic in telefon! Am gresit litera!"

VIITORUL - DINAMO 4-1 | Echipa lui Hagi a castigat categoric meciul cu Dinamo si a urcat pe locul 2 in clasament.

Mircea Rednic a ajuns tinta ironiilor dupa ultimele rezultate ale lui Dinamo. Antrenorul dinamovist si-a facut revenirea in forta, cu ironii la adresa rivalilor de la FCSB, insa rezultatele au lasat de dorit.

Dinamo a castigat un singur meci in al patrulea mandat al lui Rednic in "Stefan cel Mare", iar antrenorul a ajuns la randul sau tinta ironiilor.

"Eu l-am scris RedMic in telefon, am gresit litera. Am pus 'm' in loc de 'n'", a declarat Constantin Anghelache la ProSportLIVE.