Dusan Uhrin nu tine cont de presedintele clubului! Ce decizie a luat antrenorul lui Gaz Metan inaintea meciului cu FCSB

Gaz Metan va juca duminica, de la ora 20:00, impotriva lui FCSB, in runda a 4-a din playoff-ul Ligii 1, iar antrenorul ardelenilor a luat deja o decizie importanta.

Ioan Marginean, presedintele clubului, a decis saptamana trecuta sa ii lase in afara echipei pe Ioan Hora si Nelut Rosu, pe motiv ca ar avea kilograme in plus.

Uhrin a reusit sa il convinga pe Marginean sa renunte la aceasta decizie, iar cei doi fotbalisti au fost reprimiti la antrenamente, potrivit Gazeta.

Hora si Rosu nu au facut parte din lotul echipei pentru meciul cu Astra, incheiat 0-0. Antrenorul ardelenilor ii considera pe cei doi oameni de baza la echipa si a facut tot posibilul ca ei sa fie in lot pentru meciul contra lui FCSB.

Ioan Marginean a declarat ca cei doi au revenit la echipa cu o greutate mai mare decat cea permisa, dupa pauza cauzata de coronavirus.

"Tot ce-a fost convocat s-a facut pe niste baze reale de pregatire. Eu le multumesc lui Hora si lui Nelut Rosu pentru aportul adus, dar problemele sunt la ei, in primul rand la cum s-au pregatit in aceasta perioada. Apoi, ei au 2-3 kg in plus, sa astepte acum, e problema lui Uhrin de acum inainte", declara presedintele lui Gaz Metan.