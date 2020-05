Uite antrenorul, nu e antrenorul! Presedintele lui Gaz Metan Medias e deranjat de atitudinea lui Edi Iordanescu: "Sa spuna ce vrea! Putea sa plece de 1 an, ma tine pe prima pagina!"

Ioan Marginean e de parere ca Edi Iordanescu nu a procedat corect refuzand dialogul cu conducerea in aceasta perioada.

Edi Iordanesecu vrea sa plece de la Medias, invocand conditiile slabe puse la dispozitie de club. Presedintele Ioan Marginean spune ca antrenorul a plecat la Bucuresti si nu a discutat pana acum nimic cu acesta, singura forma de comunicare fiind comunicarile pe mail.

Marginean a mai adaugat ca va stabili toate detaliile cu Edi Iordanescu atunci cand tehnicianul va reveni la Medias.

"Eu stiu ca avem antrenor. Pe contract, pana in 30 iunie. Cand vine la Medias, trebuie regandit proiectul pentru ca toata lumea are probleme din punct de vedere financiar. Trebuie sa fim atenti cum gestionam clubul, cum ii asiguram continuitate, nimeni nu se mai inghesuie in situatia asta.

Noi am facut doar informari cu Edi Iordanescu. Ce trebuie sa vorbim? Avem fiecare familie. Noi comunicam prin mail doar. El e izolat la Bucuresti, a respectat programul de izolare... Si eu puteam sa merg la Alba Iulia si sa nu mai vin deloc, dar fac voluntariat si ajut o societate. Nu vreau sa discut subiectul pentru ca eu consider ca trebuie sa te asezi la o masa cu niste oameni cu care ai avut o relatie buna. Sa spuna ce vrea! El s-a exprimat ca vrea in mare conditii mai bune, asta inseamna buget mai mare. O sa discutam.

El daca voia sa plece, putea sa plece de un an, ca ma tine pe prima pagina inca de atunci", a spus Ioan Marginean, la PRO X.