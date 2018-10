"FAKE BOXING" Florian Ceafalau, despre meciul cu care Mayweather vrea sa pacaleasca milioane de fani

Floyd Mayweather vrea sa boxeze cu Khabib Nurmagomedov.

Floyd Mayweather, regele incoronat al boxului si liderul "all time" al banilor produsi in ring. Americanul a ajuns la peste 1 miliard de dolari generati in meciurile sale, si continua sa se bucure de capitalul de imagine strans in perioada in care invingea nume mari ale boxului, peste 20 de campioni mondiali.

Dupa ce s-a retras glorios din box, in 2015, Mawyeather a revenit anul trecut pentru un mega fight cu cel mai cunoscut luptator de MMA din lume, Conor McGregor. Meciul a avut reteta perfecta pentru un circ ieftin, ceea ce s-a si vazut in ring.

Un meci fara poveste, un luptator de MMA ce nu se ridica nici macar la nivelul unui campion national la amatori. Mayweather vs McGregor a fost o gluma, una gustata de milioane de fani. Dupa ce a incasat 150 de milioane de dolari pentru cel mai usor meci din cariera sa, Mayweather vrea sa revina pentru un nou meci de fake boxing.

Americanul vrea sa lupte cu cel care l-a invins in cusca pe McGregor, Khabib Nurmagomedov. Rusul ajuns vedeta la nivel mondial dupa ce l-a invins pe McGregor pare foarte aproape de o confruntare cu Floyd, chiar la el acasa, in Rusia. Pare o noua gluma proasta din partea lui Mayweather. Daca McGregor ar fi putut fi luat in serios de fanii "casual", avand in vedere KO-urile date in MMA, Khabib nu are absolut nicio legatura cu boxul. Stilul sau de lupta este unul bazat pe lupte libere si pe dominarea adversarului la sol.

Boxul lui McGregor este unul extrem de slab. Boxul lui Khabib este inexistent. E ca si cand ai pune un crocodil sa se urce in copac. Ce rost are? Pentru probabil inca 100 de milioane de dolari, Mayweather ar mai pune in scena un nou numar de tragi-comedie.

Mayweather este de departe cel mai mare nume din box in ultimii 20 de ani, insa spectacolul fake pe care il ofera in ultima perioada ii umple conturile insa ii diminueaza legenda. Nu poti sa te lauzi ca l-ai intrecut pe marele Rocky Marciano cu doua victorii impotriva lui McGregor si Khabib, doi baieti care nu au boxat niciodata. Pur si simplu nu poti!