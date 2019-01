McGregor nu s-a putut stapani! Reactia lui Connor dupa ce Mayweather a castigat 9 MILIOANE DE DOLARI IN 2 MINUTE

Floyd Mayweather a incasat nu mai putin de 9 milioane de euro in 2 minute.

Mayweather a sustinut un meci demonstrativ in Japonia in compania tanarului Tenshin Nasukawa. Pugilistul nipon in varsta de 20 de ani a fost trimis de trei ori la podea in cele 2 minute.

Dupa acest meci, Connor McGregor a avut un mesaj ironic la adresa fostului sau adversar. "Aceste 9 milioane te vor tine inca ceva timp in fata mea, pustiule", a fost mesajul lui McGregor pe o retea de socializare.

Mayweather a fost primul in topul sportivilor cu cele mai mari castiguri in 2018. Americanul a castigat 285 de milioane de dolari anul trecut, in timp ce McGrgor s-a clasat abia pe locul 4 cu 99 de milioane dolari. Messi si Ronaldo au fost pe locurile 2 si 3.

Mayweather a castigat lupta cu McGregor de pe 26 august 2018 in runda a 10-a, prin KO tehnic.