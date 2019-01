FOTO | Ultima "aroganta" a lui Floyd Mayweather! Ce a facut cu banii castigati dupa meciul din Japonia: a luat 9 milioane de dolari in 2 minute

Floyd Mayweather a incasat nu mai putin de 9 milioane de dolari in 2 minute.

Mayweather a sustinut un meci demonstrativ in Japonia in compania tanarului Tenshin Nasukawa. Pugilistul nipon in varsta de 20 de ani a fost trimis de trei ori la podea in cele 2 minute.

Japonezii l-au platit pe Mayweather in yeni. Pugilistul american nu a ratat ocazia de a face senzatie pe retelele de socializare cu "prada" din Japonia.

Mayweather a pus pe contul sau de Instragram cateva fotografii cu banii castigati in urma meciului Tenshin Nasukawa.