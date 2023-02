„Are de cărat 103 kilograme pe umeri!” Răspunsul CEO-ului lui Inter când a fost întrebat despre Romelu Lukaku 

Pentru duelul de pe Giuseppe Meazza, Simone Inzaghi a ales să nu îl trimită titular în atacul lui Inter pe Romelu Lukaku, Edin Dzeko fiind preferat în locul său, pentru a face pereche cu Lautaro Martinez. Atacantul belgian a fost lăsat pe banca de rezerve, în jurul absenței sale existând numeroase întrebări.

Lukaku a fost titular și schimbat după 65 de minute în ultimele două meciuri ale lui Inter, reușind chiar să marcheze în ultima etapă cu Udinese, scor 3-1. CEO-ul lui Inter, Giuseppe Marotta, a vorbit despre situația atacantului, oferind un răspuns tranșant în acest sens, înainte de meci.

„De ce e Lukaku pe bancă? Romelu are 103 kilograme de cărat pe umeri, trebuie să fie pus la punct din punct de vedere fizic. Încă nu este la 100%, încă se recuperează și e pe drumul spre cea mai bună formă a sa. Ne așteptăm ca Romelu să facă lucruri spectaculoase în a doua parte a sezonului”, a spus italianul citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Inter CEO Marotta: "Why Lukaku on the bench? Romelu has 103 kg to carry on his shoulders, he must be physically fit. It's not yet 100% fit, he’s getting back to the best form”. ???????? #UCL

