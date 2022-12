Belgia a obținut doar patru puncte în cele trei meciuri și a încheiat pe locul 3, în spatele Marocului (7p), Croației (5p) și peste ultima clasată Canada (0p).

Obligată să câștige pentru a se califica, Belgia a ratat o mulțime de ocazii, în special prin Romelu Lukaku, trimis în teren la pauză de Roberto Martinez. Atacantul lui Inter Milano a ratat din toate pozițiile, iar reacțiile nu au întârziat să apară în presa internațională.

Romelu Lukaku, criză de nervi după Croația - Belgia 0-0

"Lukaku a uitat să marcheze. 'Diavolii roșii' sunt eliminați de la Cupa Mondială", a titrat publicația belgiană DHNet, imediat după meci.

"De necrezut! Lukaku a ratat încă o șansă clară de a marca pentru Belgia", a fost și reacția argentinienilor de la TyC Sports.

Potrivit Squawka, deși a jucat doar o repriză la CM 2022, Romelu Lukaku este jucătorul cu cele mai multe ratări mari la turneul final, patru!

No player has missed more Big Chances at the entire 2022 World Cup than Romelu Lukaku did in 45 minutes against Croatia (4). ????@midnite | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/O3DM7KiMEs — Squawka (@Squawka) December 1, 2022

După fluierul final, Lukaku a izbucnit în lacrimi, a fost consolat de Thierry Henry, însă nu și-a putut stăpâni furia și a lovit puternic cu pumnul plexiglasul din dreptul unei bănci de rezerve.

All kidding aside, this breaks your ❤️‍????.

Lukaku is going to be haunted by this. #BEL pic.twitter.com/5SaK3UYSMi — Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) December 1, 2022

BREAKING????: Romelu Lukaku breaks glass of dugout. I’ve been told it was because he thought the glass was “trippin dawg”. pic.twitter.com/i9KvKRKmFq — appie???????? (@appiecfc) December 1, 2022

