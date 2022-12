CM 2022 | Canada - Maroc & Croația - Belgia, LIVE TEXT, de la ora 17:00! Cine va merge mai departe?

Canda și Maroc se vor duela într-un meci care nu mai contează pentru naționala din America de Nord. Canadienii nu au strâns niciun punct în cele două meciuri (0-1 vs Belgia, 1-4 vs Croația) și, mai mult, au un golaveraj cât se poate de slab, 1:5.

În schimb, Maroc dacă va câștiga va trece în următoarea fază a turneului final, indiferent de ce se va întâmpla în celălalt meci am grupei. Marocanii au patru puncte și se situează pe locul doi, cu patru puncte din șase posibile (0-0 vs Croația, 2-0 vs Belgia).

Croația și Belgia se vor confrunta pentru prima dată din 2013 într-un meci oficial. Ultima oară când cele două naționale s-au duelat, belgienii au pășit învingători, 2-1, la calificările pentru Campionatul Mondial din 2014.

Croația poate lăsa Belgia acasă dacă învinge. Singura salvare a naționalei dirijate de Roberto Martinez este victoria sau egalul și eșecul Marocului la scor.

Cum arată Grupa F la CM 2022

1. Croația - 4p (1 victorie, 1 egal, 0 înfrângeri)

2. Maroc - 4p (1 victorie, 1 egal, 0 înfrângeri)

3. Belgia - 3p (1 victorie, 0 egaluri, 1 înfrângere)

4. Canada - 0p (0 victorii, 0 egaluri, 2 înfrângeri)