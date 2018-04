YES WE CAN! Antrenorul Romei crede intr-un nou miracol: "E un rezultat mai bun decat pe Camp Nou!" 

Roma a pierdut cu 2-5 pe Anfield, insa antrenorul italienilor spera la o noua "remontada".

Toate biletele de pe Olimpico au fost epuizate pentru meciul anului in Italia. Roma a esuat pe Anfield, insa Di Francesco e cel care crede intr-un nou miracol. Roma a revenit de la 1-4 pe Camp Nou cu Barcelona, acum are nevoie tot de un 3-0 la retur ca sa joace finala Champions League dupa 35 de ani.



"Paradoxal, 2-5 e un rezultat mai bun decat 1-4 de pe Camp Nou.

Am cedat initiativa in repriza a doua si am pierdut foarte multe dueluri la mijlocul terenului. Nu a fost vorba de un sistem care a fost neinspirat, ci pur si simplu de valorile individuale care au decis aceasta partida. Nu cred ca arbitrul a influentat aceasta partida, dar cred ca puteam primi un penalty.

Suporterii ne vor sustine pentru a incerca sa reusim in retur un nou rezultat de exceptie", a declarat Eusebio Di Francesco la conferinta de presa de dupa meci.