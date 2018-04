"De ce sta ala cu APRINZATORUL in mana?!" Faza geniala pe Anfield. Ce a patit tusierul

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Unul dintre tusieri a avut mari probleme cu steagul. I-a cazut de doua ori. Chiar daca a primit ajutor de doua ori, problema s-a rezolvat cu greu. Asistentul a fost tinta glumelor atat pe stadion, cat si pe net. "Stie cineva de ce sta asistentul cu un aprinzator in mana in loc de steag?" - s-a intrebat un fan pe Twitter. :)

Is it Harry Potter? No, it's the linesman at Anfield...

The biggest club competition in European football, and the linesman’s flags are broken 4 minutes in ???? #LiverpoolRoma pic.twitter.com/SMc7lMSNEb