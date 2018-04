"Are gunoi in loc de inima!" Atacul incredibil al lui Buffon dupa eliminarea cu Real! Juventus cere implementarea VAR in Liga Campionilor

Cei de la Juventus fac scandal dupa eliminarea din Liga Campionilor.

Juventus Torino a reusit sa revina incredibil dupa 0-3 pe propriul teren cu Real Madrid, dubla lui Mandzukic si reusita lui Matuidi ducand scorul pe dubla mansa la 3-3. In prelungirile partidei a venit insa momentul decisiv - arbitrul Michael Oliver a acordat penalty iar Gianluigi Buffon a fost eliminat dupa ce a protestat vehement.

"Nu a fost nici 10% penalty. Stiu ce a vazut arbitrul, a fost o faza dubioasa. Si orice incident dubios in minutul 93 dupa ce am avut si un penalty clar neacordat in partida tur nu poate duce la un penalty. Echipa a dat totul dar un om nu poate distruge un vis intr-un asemenea moment dupa o revenire extraordinara la un moment dubios.



Clar nu poate avea inima, are gunoi in lc de suflet. Daca nu ai suficient caracter sa mergi pe teren pe un astfel de stadion, ar trebui sa stai in tribune cu sotia, cu copii, sa bei un suc si sa mananci chips-uri.



Ar fi trebuit sa vada ce s-a intamplat in primul meci. Este controversat, o decizie super-controversata luata de o persoana care nu ar fi trebuit sa arbitreze acest meci pentru ca nu are personalitate si sensibilitate. Nu poti ruina astfel un vis" a spus Gianluigi Buffon la finalul partidei.

Giorgio Chiellini a avut o opinie similara. Dupa ce a fost filmat in timp ce le spunea jucatorilor de la Real pe teren "cu cat l-ati platit pe arbitru?", Chiellini a declarat la final: "Nu ar trebui sa surprinda. Anul trecut a fost Bayern, acum a venit randul lui Juventus. Luand in calcul prima mansa si ce s-a intamplat acum, este de ras faptul ca italianul care conduce totul (Pierluigi Collina) a spus ca lucrurile merg bine in Champions League.



Nimeni nu credea ca putem intoarce meciul, dar am crezut ca putem si ne va ajuta in viitoarele editii ale competitiei, va fi un obiectiv in viitor" a declarat Chiellini.



Presedintele lui Juventus, Andrea Agnelli, a avut un discurs mai controlat si a solicitat public ca sistemul cu arbitraj video sa fie implementat in sezonul viitor de UEFA Champions League.

"Orgoliul nemasurat al lui Collina a sfarsit prin a lovi echipele italiene in cupele europene. Obsedat sa arate ca e impartial, Collina a trimis arbitri care au dezavantajat Roma, Lazio sau Napoli, nu numai Juventus. Nu mai vorbim de penalty-ul din tur la Cuadrado si de decizia din seara asta. UEFA trebuie sa urgenteze implementarea inteligenta a VAR, cursurile pentru arbitri inteligenti trebuie sa inceapa ieri.

Arbitrul a fost cel mai urat lucru al serii. A gresit cu penalty-ul si cu eliminatea lui Buffon, nu a judecat gravitatea momentului. Nu e vorba de varsta si de experienta umana, la varsta lui am devenit presedinte la Juventus. Cat despre discutiile mele cu arbitri va pot spune ca sunt legende urbane din alte timpuri - ii salut la inceput si la final, in rest vorbeste directorul general.

Succes Roma si Lazio in urmatoarele meciuri, Italia are nevoie de succesul lor in cupele europene” a spus Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus si nepotul creatorului epocii moderne a lui Juventus, Giani Agnelli.