"S-a aruncat singur!" / "Penalty clar!" Ce au spus dupa partida Benatia si Lucas Vasquez despre penalty-ul controversat de la Real - Juve

Lucas Vasquez si Benatia s-au contrazis la final pe seama fazei penalty-ului din prelungiri.

Duelul care a decis pana la urma echipa calificata in semifinalele UEFA Champions League i-a avut ca protagonisti pe Lucas Vasquez si Mehdi Benatia. Cei doi au pareri diametral opuse despre faza penalty-ului.

"Da, a fost penalty. Cand ma pregateam sa lovesc mingea, fundasul a venit din spate si m-a trimis la pamant. Nu exista nicio discutie. Este normal ca cei de la Juventus sa protesteze, era ultimul minut" a spus Lucas Vasquez la finalul partidei.

De partea cealalta, Mehdi Benatia considera ca Real Madrid a fost ajutata de arbitrii: "Suntem tristi pentru ca am facut jocul pe care ni-l doream si anul trecut s-a intamplat acelasi lucru cu Bayern Munchen. Real Madrid sunt o echipa grozava, dar de fiecare data cand este o decizie de luat e in favoarea lor si Cristiano Ronaldo inscrie.



Am mers pe langa Vasquez si am luat mingea. El s-a aruncat pentru ca nu mai avea nimic de facut in acel moment. Se poate vedea cum lovesc mingea si ii schimb directia. Sa fii eliminat de un asemenea penalty este absurd. Suntem victime ale situatiei, dar suntem cu adevarat mandri de ce am realizat in aceasta seara" a declarat Benatia.