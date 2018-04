GAFA fara precedent a celor de la Real Madrid la partida cu Juventus! Ce s-a intamplat la vestiare: Ramos va fi suspendat pentru semifinale!  

Castigatoarea ultimelor 2 editii ale UEFA Champions League, Real Madrid, a reusit cu multe emotii sa o elimine pe Juventus in sferturile competitiei - desi a castigat in Italia cu 3-0, Real s-a vazut egalata la general dupa 3 reusite ale lui Juventus pe Bernabeu. La ultima faza a meciului, arbitrul Michael Oliver a acordat penalty la o interventie a lui Benatia asupra lui Lucas Vasquez iar Cristiano Ronaldo a transformat penalty-ul.

Capitanul Realului, Sergio Ramos, a fost suspendat pentru partida de pe Bernabeu iar inlocuitorul sau, Jesus Vallejo, a facut o partida slaba ceea ce a facilitat revenirea lui Juventus in returul cu Real. Iar Sergio Ramos are toate sansele sa fie suspendat si la primul meci din semifinalele competitiei!

Suspendat pentru meciul cu Juventus pentru cartonase galbene, Ramos s-a dus pe banca de rezerve pe finalul partidei, lucru care ii era interzis! Arbitrul a sesizat acest lucru si l-a trecut in raport astfel ca Sergio Ramos are toate sansele sa primeasca o noua suspendare de 1 meci, anunta AS! Xabi Alonso a fost suspendat in trecut dupa ce a intrat pe teren sa sarbatoreasca reusita chiar a lui Ramos ce a adus al 10-lea trofeu pentru Real in Liga Campionilor.

Cei de la Real Madrid nu l-au informat pe Sergio Ramos ca nu are voie sa stea pe banca sau sa mearga la vestiar la partida cu Juventus iar antrenorul italienilor, Max Allegri, i-a reprosat lui Ramos dupa partida acest lucru.

Ramos will get a match ban and miss the first leg of the semis for watching some of the game in the tunnel being suspended. Nobody from the club told him he couldn't do that https://t.co/vuhScNzQ8Y