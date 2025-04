Thibaut Courtois, portarul titular al madrilenilor, a anunțat că este complet refăcut și gata să joace marți seară pe Emirates.



Courtois: „Sunt pregătit 100%”



Internaționalul belgian de 32 de ani a lipsit din ultimele trei meciuri ale lui Real Madrid din cauza unei accidentări ușoare.



În lipsa sa, Ancelotti l-a trimis între buturi pe tânărul de 19 ani Fran Gonzalez în înfrângerea surprinzătoare cu Valencia (1-2).



„Mă simt foarte bine. A fost o problemă minoră, dar nu am vrut să riscăm înaintea meciurilor importante. Am făcut pregătire în sală, iar în ultimele zile am revenit pe teren. Sunt 100% apt, acum rămâne să decidă antrenorul dacă joc”, a declarat Courtois la conferința de presă premergătoare partidei.



Meciul de la Londra este considerat de Mikel Arteta „cel mai important al carierei” de antrenor. Deși a dus Arsenal aproape de titlu în Premier League, singurul trofeu câștigat cu echipa rămâne Cupa Angliei, în 2020.