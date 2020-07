BREAKING NEWS! Ce LOVITURA! Toate DETALIILE mutarii lui Leroy Sane la Bayern Munchen

Neamtul Sane a semnat cu "bavarezii" pentru urmatoarele cinci sezoane.

In varsta de 24 de ani, Leroy Sane a fost prezentat oficial de catre Bayern Munchen. Conform presei din Anglia, Manchester City a primit 50 de milioane de euro in schimbul mijlocasului care urma sa intre in ultimul an de contract cu “cetatenii”. Suma poate creste cu inca 12 milioane de euro, daca anumite criterii de performanta sunt indeplinite. City a reusit sa adauge in contract si o clauza prin care echipa de pe Etihad Stadium va primi 10% din valoarea unui eventual transfer ulterior al jucatorului.

Considerat unul dintre cei mai rapizi si tehnici jucatori de banda din Europa, Sane a impresionat pentru Manchester City timp de trei sezoane, in care a marcat de 52 de ori in 192 de aparitii. Din pacate pentru neamt, stagiunea actuala a fost una marcata de accidentarea grava la ligamente, pe care a suferit-o in vara lui 2019. El nu a apucat sa joace decat in trei partide pentru City, inainte sa plece in Germania.

Sane a refuzat sa isi prelungeasca intelegerea cu "cetatenii" si a insistat pentru transferul la Bayern. Pe Allianz Arena, jucatorul neamt va castiga peste 24 de milioane de euro pe an, suma pe care echipa din Manchester nu a vrut sa i-o ofere.

“Bayern este printre cele mai mari cluburi din Europa si de abia astept sa incep sa ma antrenez cu echipa. Pe Hans Flick il cunosc de la echipa de tineret a Germaniei si sunt sigur ca vom colabora si aici foarte bine. Vreau sa castig Champions League cu noua mea echipa”, a declarat Sane pentru site-ul oficial al noului sau club. Visul sau de a castiga Champions League poate deveni realitate doar din sezonul viitor, intrucat in aceasta editie Sane nu va putea evolua pentru noua sa echipa.