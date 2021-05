Mondialul Raul e aproape de primul contract major ca antrenor! Ar putea ajunge direct in Champions League

Raul Gonzalez poate face pasul catre Bundesliga in aceasta vara!

Raul o pregateste din 2019 pe Real Madrid B, unde tinteste promovarea in Segunda.

Antrenorul spaniol este in tratative cu Eintracht Frankfurt. Nemtii doresc ca din sezonul viitor Raul sa pregateasca echipa, scrie Goal.



Raul e un simbol pentru Real Madrid, club pentru care a jucat 741 de meciuri si a marcat 324 de goluri.

Daca ar alege Eintracht, nu ar fi prima data cand Raul pleaca din capitala Spaniei pentru a lucra in Germania. In 2010, dupa 18 sezoane petrecute pe Bernabeu, Raul se transfera la Schalke 04.

Eintracht Frankfurt o duce bine in Bundesliga. Are 56 de puncte si este pe locul 4, ultimul care duce in grupele Champions League.

Elevii lui Adolf Hutter trebuie sa isi apare pozitia in ultimele 3 etape din campionat in fata Borussiei Dortmund, care are 55 de puncte, si a lui Leverkusen, care are 50 de puncte. Hutter o va parasi pe Eintracht la finalul sezonului pentru a deveni antrenorul Borussiei Monchengladbach.