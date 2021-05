Rasturnare de situatie in cazul lui Neymar! Ce decizie a luat starul brazilian dupa eliminarea lui PSG din Champions League 

Neymar este protagonistul unor zvonuri referitoare la intoarcerea sa pe Camp Nou.

Brazilianul in varsta de 29 de ani mai are contract cu PSG pana in vara anului 2022, insa catalanii vor incerca sa-l transfere in urmatoarea perioada de mercato, pentru a-i implini lui Messi visul de a juca din nou alaturi de Neymar.

Jurnalistii argentinieni au scris la inceputul acestei saptamani ca Messi va mai ramane doua sezoane la Barcelona, oficialii clubului blaugrana urmand a face tot posibilul pentru a-l aduce pe starul lui PSG langa el.

Chiar daca francezii erau convinsi ca Neymar isi va prelungi contractul cu parizienii, cei de la L'Equipe noteaza ca fotbalistul a blocat negocierile dupa ce PSG a fost eliminata din Champions League, el fiind considerat unul dintre vinovatii pentru infrangerea in fata lui Manchester City.

Neymar ar astepta sa vada ce se va intampla cu Messi dupa finalul acestei stagiuni, brazilianul urmand a lua o decizie in functie de planurile Barcelonei.

Sefii parizienilor nu par dispusi sa-l lase pe Neymar sa plece de pe Parc des Princes, Radio Catalunya dezvaluind recent ca presedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, i-ar fi cerut lui Joan Laporta sa renunte la intentia de a-l transfera pe Neymar.

