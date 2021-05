Hazard nu mai e de neatins! Conducerea lui Real Madrid a luat masuri drastice dupa eliminarea din Champions League

Eden Hazard a fost pus pe lista de transferuri.

Eden Hazard a fost pus pe lista de transferuri si este foarte aproape de a pleca la vara de la Real Madrid. Mijlocasul belgian nu s-a adaptat in Spania si a lipsit o lunga perioada din cauza accidentarilor, iar Zidane doreste sa il lase sa plece de Real Madrid.

Jucatorul in varsta de 30 de ani a fost adus de la Chelsea in vara lui 2019 pe suma de 115 milioane de euro, dar nu s-a ridicat asteptarilor in cei doi ani petrecuti pe Santiago Bernabeu.

Hazard a avut o prestatie palida, miercuri seara, impotriva lui Chelsea, iar presa din Spania a dat de pamant cu fostul mijlocas din Premier League. Jurnalistii l-au criticat si pentru ca fostul jucator al lui Chelsea a avut o reactie dubioasa la finalul meciului de miercuri seara, Hazard fiind surprins felicitandu-i pe fostii colegi.

Potrivit spaniol Josep Pedrol de la El Chiringuito, Hazard este liber sa plece de la Real Madrid, dupa infrangerea dura cu Chelsea. Iar oficialii clubului asteapta cat mai repede sa primeasca o oferta pentru a se detasa de mijlocasul belgian.

Hazard ar fi fost de neatins inainte meciului cu Chelsea, insa de acum Florentino Perez va lua in considerare orice oferta primita.

Eden Hazard a adunat doar 40 de meciuri pentru Real Madrid si a marcat de 4 ori in toate competitiile in cei doi ani petrecuti la Los Blancos.

